Zmierzch - kto mógłby zagrać Bellę i Edwarda w serialowej ekranizacji? Ciekawa propozycja reżyserki

Saga Zmierzch powraca na ekrany w serialowej wersji. Lionsgate pracuje nad projektem, który wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju. Catherine Hardwicke, reżyserka pierwszego filmu, nie będzie zaangażowana w tę produkcję. Wskazała jednak swoich kandydatów na Bellę Swan i Edwarda Cullena. Goszcząc w podcaście Watch-a-long, zdradziła kim są jej faworyci.

Zmierzch - reżyserka proponuje nowych aktorów do ról Belli i Edwarda

Kto mógłby pójść śladami Kristen Stewart oraz Roberta Pattinsona? Hardwicke sugeruje, że Jenna Ortega oraz Jacob Elordi "byliby perfekcyjni" w rolach Belli Swan i Edwarda Cullena.

Jennę Ortegę - Elordi jest niesamowity. Dziś mógłby wcielić się w Edwarda. Myślę, że obecnie jest wielu świetnych młodych aktorów. Właśnie wymieniłeś, która jest wspaniała.

Czy aktorzy byliby zainteresowani udziałem w serialu? Wydaje się, że Ortega oraz Elordi angażują się w projekty zupełnie innej kategorii.

Zwłaszcza Ortega ma na horyzoncie wiele produkcji, w tym 2. sezon hitu Netfliksa - Wednesday. Niedawno zakończyły się zdjęcia do Soku z żuka 2 Tima Burtona, gdzie z pewnością nie zabraknie elementów grozy.

Tymczasem Elordi niedawno zagrał Elvisa Presleya w Priscilli. Ostatnio pojawił się także w czarnej komedii Saltburn. Co więcej, aktor opowiadał wcześniej o swojej awersji do młodzieżowych franczyz po udziale w trylogii The Kissing Booth.

Saga Zmierzch będzie dostępna na Netfliksie od 9 grudnia. Można również obejrzeć pierwsze trzy części na Prime Video.