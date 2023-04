Zoe Saldana żegna się z MCU. Strażnicy Galaktyki 3 to jej ostatni film

fot. materiały prasowe

Zoe Saldana w ramach promocji filmu Strażnicy Galaktyki 3 udzieliła wywiadu magazynowi Total Film. W nim powiedziała otwarcie, że to jej pożegnanie z MCU i Gamorą. Więcej aktorki w uniwersum nie zobaczymy.

Zoe Saldana żegna się z MCU

- Nadszedł czas, abym odeszła i żeby pałeczkę przejęło kolejne pokolenie. Nie chciałabym, aby sama Gamora zniknęła. To postać, która miała duży wpływ na fanów, zwłaszcza młode fanki. Chciałabym, aby Marvel wymyślił sposób na to, by nowe pokolenie aktorów przejęło te postaci i nadało im tej nieśmiertelności, dla której fani wracają z każdym filmem. A jeśli chodzi o mnie? Podpisałam kontrakt na jeden film, dostałam 10 lat. Szczęściara ze mnie. Nie narzekam. Idę dalej z wdzięcznością w sercu.

Przypomnijmy, że wcześniej pożegnanie z MCU ogłosił Dave Bautista grający Draxa. Jest to też koniec pracy z Marvelem dla Jamesa Gunna, który został szefem DCU.

Jak pamiętamy, Gamora w filmie Strażnicy Galaktyki 3 to nie ta Gamora z pierwszych dwóch części, bo ta zginęła w widowisku Avengers: Wojna bez granic.

- Ta gamora nie jest Strażniczką. Nie pamięta ich. Nigdy się nie poznali. Nigdy nie była z nimi. To trudne dla Strażników, by zaakceptować tę różnicę. Zwłaszcza dla Quilla i jej siostry Nebuli. Granie takiej Gamory było fajne, ale też bolesne.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera 5 maja w polskich kinach.