Zoolander 2 - Ben Stiller szczerze komentuje porażkę. "Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest aż tak źle"

fot. Panorama Films // Red Hour Films // Scott Rudin Productions

Ben Stiller skomentował, jak poradził sobie Zoolander 2 po premierze. Był zaskoczony kiepskimi wynikami box office, ponieważ był pewien, że to coś, czego pragną widzowie. Był przerażony, ponieważ nie zdawał sobie sprawy, że wyszło tak źle, póki nie zobaczył negatywnych recenzji.

Jak donosi People, Ben Stiller w podcaście Fail Better powiedział:

Byłem pewien, że wszyscy tego chcą, a potem pomyślałem: "Wow, naprawdę to schrzaniłem" - ponieważ w rzeczywistości wszyscy nie poszli na to do kina. I zebrał okropne recenzje.

Naprawdę mnie to przeraziło, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest aż tak źle.

Stiller dodał, że w tym wszystkim najbardziej bał się tego, że stracił komediowe wyczucie i po nieudanej premierze jeszcze długo w nie wątpił. Na szczęście miał dość czasu, by zreflektować się i przysiąść nad innymi projektami, co zaowocowało serialami Ucieczka z Dannemory i Rozdzielenie. Aktor podsumował:

Po prostu czułem się zraniony. Odnalezienie siebie w kwestii tego, co chcesz robić i kim chcesz być w przestrzeni twórczej... Zawsze kochałem reżyserowanie. Podobał mi się koncept kręcenia filmów odkąd byłem dzieckiem i niekoniecznie chodziło tylko o komedie. W związku z tym w ciągu kolejnych dziewięciu bądź dziesięciu miesięcy udało mi się stworzyć te limitowane serie.