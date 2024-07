Zupa nic to świetny film. W ramach Kino Letnie x PRIME VIDEO można go dziś obejrzeć

fot. Marcin Makowski/Maku Fly

Reklama

Trwa Kino Letnie X PRIME VIDEO, które oferuje w różnych miejscach Polski bezpłatne pokazy na świeżym powietrzu. Lipcowa pogoda dopisuje, więc to najlepszy czas, by móc skorzystać z atrakcji, która jest idealna na lato. Dziś, tj. 7 lipca zapraszamy do Krynicy Morskiej, w której będzie można obejrzeć świetny komediodramat Zupa nic w reżyserii Kingi Dębskiej. Ta przyzwyczaiła widzów, że jej filmy są gwarancją wzruszeń, śmiechu i pogody ducha. Mało kto w polskim kinie umie zawsze dostarczyć widzom taką rozrywkę. Seans odbędzie się o 21:30 w Porcie Jachtowym, który znajduje się po stronie Zalewu Wiślanego.

Niedzielny wieczór w Krynicy Morskiej nie byłby możliwy, gdyby nie sponsor tytularny, czyli platforma streamingowa Prime Video. Oni dbają o to, by wielbiciele dobrego kina mieli co robić zarówno w kinach, jak i w domu przed telewizorem. Wydarzenie wspomagają finansowo niezapomniane Grześki. To również dzięki nim możemy iść na bezpłatny pokaz gwarantujący wielkie emocje. Partnerem medialnym wydarzenia jest naEKRANIE.pl.

Zupa nic - o czym jest film?

Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha. [opis według dystrybutora Kino Świat]