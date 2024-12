10 historii z Władcy Pierścieni, które zasługują na adaptację. Nie tylko Wojna Rohirrimów i Pierścienie Władzy

fot. New Line Cinema

Film Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów zawitał do kin na całym świecie i zaproponował coś innego niż do tej pory ze świata J.R.R. Tolkiena, a zatem historię opowiedzianą przy użyciu stylu podobnego do popularnego anime. Niestety ilość pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes, a także bardzo słabe wyniki finansowe produkcji wskazują, że widownia nie jest zainteresowania podobnymi dziełami. Trudno jest tu jednoznacznie wskazać pojedynczą przyczynę porażki filmu. Można się było tego natomiast spodziewać, bo jeśli doniesienia o tym, że produkcja ta powstała tylko po to, by zachować prawa do marki, są prawdziwe, to wiele rzeczy stało się jasnych.

Mimo tego animacja pozwala na uwolnienie kreatywności i wyobraźni w znacznie szerszy sposób niż ograniczający świat aktorski. Animacja pozwala na osiąganie niemożliwego, a Śródziemie tym się właśnie charakteryzuje. Z tego powodu postanowiliśmy przedstawić Wam kilka pomysłów z uniwersum stworzonego przez Tolkiena, które idealnie by się nadawały do animacji, ponieważ stworzenie ich w wersji aktorskiej graniczyłoby z cudem.

10 historii z Władcy Pierścieni, które zasługują na adaptację