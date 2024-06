Zwiastun kolejnych odcinków 2. sezonu Rodu smoka. Dlaczego zmieniono napisy początkowe?

fot. materiały prasowe

Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu Rodu smoka już za nami, a w najbliższy poniedziałek ukaże się już kolejny. Z tego powodu platforma Max zamieściła w sieci zwiastun tego, co wydarzy się w trwającym sezonie produkcji. Na podstawie tego można się spodziewać tego, co fani pokochali w Grze o tron najbardziej - spisków, konfliktów personalnych i bitew z wielkim, niemalże kinowym rozmachem.

Zwiastun kolejnych odcinków 2. sezonu Rodu smoka możecie obejrzeć poniżej.

Ród smoka - zwiastun kolejnych odcinkóe 2. sezonu

Dlaczego zmieniono sekwencję początkową w Rodzie smoka?

Napisy początkowe w Grze o tron były ikoniczne i zapadły w pamięć na lata. Muzyka, która im towarzyszyła przeszła do historii i trafiła również do Rodu smoka. W Grze o tron napisy odzwierciedlały aktualne położenie bohaterów i sytuacje polityczną w świecie w danym sezonie. Ród smoka natomiast skupił się na drzewie genealogicznym rodu Targaryenów. Dlaczego sekwencja początkowa została zmieniona w 2. sezonie? Odpowiedział na to showrunner produkcji:

Sekwencja w 1. sezonie, która moim zdaniem działała świetnie, była dynamiczna i interesująca, skupiała się na drzewie genealogicznym. Skupiała się na więzach krwi tej rodziny, która rozpoczęła się od Viserysa, przeszła przez Rhaenyrę i Alicent i aż do ich dzieci. Teraz nie ma już więcej historii do opowiedzenia, ponieważ ta rodzina jest już w pełni ustanowiona.