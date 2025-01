Hollywoodzki film fantasy kręcony w Krakowie. Zapowiedź zwiastuna In The Lost Lands

fot. Vertical

Dave Bautista, który gra jedną z głównych ról, opublikował krótki materiał promujący zwiastun filmu fantasy In the Lost Lands. Produkcja była kręcona jesienią 2022 roku w Polsce, a dokładniej w Krakowie. Zdjęcia odbyły się w studiu filmowym Alvernia. Główną rolę gra Milla Jovovich.

In the Lost Lands – zapowiedź zwiastuna

Zwiastun filmu zostanie wyświetlony w ten weekend wyłącznie w amerykańskich kinach. Prawdopodobnie później trafi do sieci. Milla Jovovich wciela się w Alys, a Dave Bautista gra Boyce’a.

In the Lost Lands – opis fabuły

In the Lost Lands opowiada o zdesperowanej królowej, która zatrudnia czarodziejkę Alys, by spełnić swoje pragnienia. Bohaterka wyrusza na tytułową pustynię, gdzie jej przewodnikiem zostaje włóczęga Boyce. Razem muszą stawić czoła zarówno ludziom, jak i demonom. To historia o naturze dobra i zła, miłości i stracie.

Paul W.S. Anderson (seria Resident Evil) wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza. Producentami są Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich, Dave Bautista i Jonathan Meisner. Anderson ma prawa do opowiada od 2015 roku i od tego czasu starał się doprowadzić do realizacji filmu.

Projekt na razie nie ma wyznaczonej daty premiery.

