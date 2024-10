Zwiastun One of Them Days. To komedia dla dorosłych z debiutem aktorskim popularnej piosenkarki

fot. Sony Pictures

One of Them Days to film pełen debiutów. Wyreżyseruje go debiutujący na wielkim ekranie Lawrence Lamont na podstawie scenariusza napisanego przez Syreetę Singleton. Oboje współpracowali już przy Rap Sh!t, gdzie Lamont pełnił rolę reżysera kilku odcinków, a Singleton była showrunnerką. Będzie to również debiut aktorski popularnej piosenkarki o pseudonimie SZA. Zagra ona u boku Keke Palmer.

Film zapowiada się na komedię dla dorosłych. W sieci pojawił się zwiastun.

One of Them Days - co wiadomo o filmie?

Najlepsze przyjaciółki i współlokatorki, Dreux (Keke Palmer) oraz Alyssa (SZA) mają mieć jeden z tych dni. Kiedy odkrywają, że chłopak Alyssy stracił wszystkie ich pieniądze przeznaczone na opłatę czynszu, duet łapie się ekstremalnych rozwiązań w komicznym wyścigu o uniknięcie wyrzucenia z domu. Muszą też zadbać o to, by ich przyjaźń nie poszła na marne.

W obsadzie znajduje się: Keke Palmer, SZA, Lil Rel Howery, Janelle James, Keyla Monterroso Mejia, Maude Apatow, Katt Williams, Joshua Neal, Aziza Scott, Patrick Cage, Dewayne Perkins, Amin Joseph, Gabrielle Dennis oraz Dominique Perry.

One of Them Days - premiera w kinach 24 stycznia 2025 roku.