Zwiastun Uśmiechnij się 2. Horror ma być straszniejszy niż jedynka

fot. materiały prasowe

Reklama

Uśmiechnij się 2 to kontynuacja horroru z 2022 roku, który odniósł spory sukces. Zebrał w box office w skali globalnej 217,4 mln dolarów przy budżecie 17 mln dolarów. Parker Finn, scenarzysta i reżysera jedynki, powraca za sterami. Natomiast Kyle Gallner ponownie wcieli się policjanta imieniem Joel.

Uśmiechnij się 2 - zwiastun

Uśmiechnij się 2 - o czym jest film?

Gwiazda muzyki pop (Naomi Scott) zostaje doprowadzona do szaleństwa przez złą klątwę, która zabija ofiary poprzez formę niepokojącego uśmiechu.

W obsadzie są także Lukas Gage, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelula, Raúl Castillo oraz Miles Gutierrez-Riley.

Przypomnijmy, że pierwsza część była oparta na filmie krótkometrażowym Laura Hasn’t Slept autorstwa Parkera Finna. Z uwagi na pandemię koronawirusa Paramount Pictures najpierw chcą ten horror wprowadzić od razu do VOD, ale zmienili zdanie i dali go do kin, osiągając niebotyczny sukces. Jeśli sequel go powtórzy, niewątpliwie będą kolejne sequele.

Uśmiechnij się 2 - premiera w kinach w USA i na świecie odbędzie się 18 października 2024 roku.