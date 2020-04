Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend – 26 tytułów z trailerami

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Perry Mason

Zwiastun serialu HBO o słynnym detektywie znanym z serii książek autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera.

Dummy

Serial komediowy platformy Quibi z Anną Kendrick. O bohaterce, która zaprzyjaźnia się z mówiącą lalką do seksu.

And She Could Be Next

Serial dokumentalny o kobietach innego koloru skóry niż biały, które zmieniają USA.

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów

Zwiastun ostatniej historii 7. sezonu.

Upadek królestwa

Zwiastun 4. sezonu.