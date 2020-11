Żywioły Saszy - ogień - bohaterowie serialu na zdjęciach. Tak wyglądają postacie z książki

fot.: TVN/ Agnieszka Jurek

Serial Żywioły Saszy - Ogień oparty został na powieści Lampiony autorstwa Katarzyny Bondy. Główną bohaterką jest Sasza Załuska, która lata spędziła w Wielkiej Brytanii. Tam studiowała przez siedem lat i doskonaliła się w zawodzie profilerki. Teraz wraca do Polski i niemal od razu otrzymuje zadanie. Wyrusza do Łodzi, w której policja bez skutku szuka osoby odpowiedzialnej za podpalenia. Śledztwo okazuje się skomplikowane. Wyzwaniem nie jest tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości współpracowników co do umiejętności bohaterki. Pierwszy sezon oparty jest na jednej sprawie kryminalnej, a każdy nowy odcinek będzie przybliżać nowe tropy.

W głównej roli zobaczymy Magdalenę Boczarską, która wcieli się w profilerkę kryminalną. W obsadzie produkcji znaleźli się także Miroslaw Haniszewski, Marcin Czarnik, Piotr Cyrwus, Arkadiusz Jakubik, Andrzej Konopka, Jerzy Trela, Aleksandra Konieczna, Krzysztof Dracz, Piotr Srebrowski, Erika Karkuszewska oraz Mikolaj Woubishet. Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentują się bohaterowie i w kogo wcielają się wymienieni aktorzy:

Sasza Załuska/ Magdalane Boczarska - Psycholog policyjny. Profilerka. Policjantka. Wnikliwa obserwatorka o zdolnościach analitycznych. Po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii wraca do Polski, gdzie niemal natychmiast otrzymuje nowe zadanie. Łódzka policja prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczych podpaleń i wybuchów. Sasza dołącza do zespołu, którego celem jest wykrycie sprawcy. Do jej obowiązków należy przesłuchiwanie świadków, sporządzanie profili psychologicznych podejrzanych. Pojawienie się Saszy w szeregach łódzkich policjantów budzi niezadowolenie. Jest narzuconą z zewnątrz specjalistką, próbującą ingerować w lokalne śledztwo. Sasza chroni swoją prywatność. Jest wycofana. skupia się głównie na pracy i córce, o której istnieniu wiedzą nieliczni. Jej niełatwa przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Powoli staje się oczywiste, że skrywa niejedną tajemnicę.

Za kamerą stanął Kristoffer Rus. Autorami scenariusza są Dana Łukasińska i Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Premiera Żywiołów Saszy odbędzie się 17 listopada 2020 roku na player.pl