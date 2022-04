30 najbardziej ekstremalnych rzeczy, które aktorzy zrobili dla roli. Zaklejanie powiek, długa izolacja i inne

Fot. Materiały prasowe

Aktorzy potrafią zrobić naprawdę wiele, by dobrze przedstawić swoją postać. Czasem przechodzą bardzo ekstremalne metamorfozy, by wyglądem pasować do odgrywanego bohatera, innym razem próbują za wszelką cenę wczuć się w jego doświadczenia. Przykładów takiego zachowania jest naprawdę wiele. Premiera Morbiusa po raz kolejny postawiła w świetle reflektorów Jareda Leto, którego trzeba było zabierać na wózku inwalidzkim do ubikacji. A to i tak nie najdziwniejszy przykład na naszej liście. Zobaczcie sami.

Aktorzy potrafią się poświęcać dla roli. Czasem oznacza to fizyczną transformację - drastyczne przybieranie na wadze lub utrata kilogramów. Z drugiej strony jest także transformacja mentalna. Niektórzy spędzają tygodnie w całkowitej izolacji, inni nie dbają o higienę. Wiele gwiazd w Hollywood stosuje także aktorstwo metodyczne - niedawno skrytykowane przez Willa Poultera i Madsa Mikkelsena - które może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Co aktorzy są w stanie zrobić, by dobrze wcielić się w rolę? Niektóre ich metody są niebezpieczne, inne co najwyżej ekstrawaganckie: śledzenie kobiety w metrze, 12-godzinna praca jako taksówkarz czy sekstaśma za rolę.

1. Christian Bale drastycznie schudnął do roli Trevora Reznika w filmie "Mechanik". Przez kilka miesięcy palił papierosy i pił whisky, a jego dieta składała się codziennie z czarnej kawy, jednego jabłka i puszki tuńczyka.