American Crime Story - historia serii, która porusza emocje

fot. FX

American Crime Story często jest uznawany za serial Ryana Murphy'ego i Brada Falchuka. Megaproducenci - jak często nazywa się ich z uwagi na status i wpływy w branży - są związani z projektem i na pewno mieli wpływ na to, że otrzymał on zielone światło. Każdy sezon jest jednak tworzony przez inną ekipę kreatywną i choć wspomniany duet jest jej częścią, nie pełni kluczowej roli. Co ciekawe, większy wpływ ma tu Ryan Murphy, który odpowiada za wizualny styl każdego sezonu i podjął się reżyserii premierowego odcinka.

Pierwszy sezon (przynajmniej jak do tej pory) miał najmocniejszą ekipę kreatywną, bo jego twórcami byli Larry Karaszewski i Scott Alexander - doceniani za pracę z Timem Burtonem przy filmach Ed Wood i Wielkie oczy, a także za współpracę z Milosem Formanem przy Człowieku z księżyca. To pokazuje, jakiego poziomu są to scenarzyści. Ich przejście do telewizji okazało się całkiem naturalne, bo dostaliśmy wybitne kreacje, wielkie emocje oraz fantastyczna fabuła.

Podobnie było z drugim sezonem związanym z zabójstwem Gianniego Versace. Tutaj również zaangażowano nietuzinkowego scenarzystę i zarazem pisarza znanego jako Tom Rob Smith. I to okazało się strzałem w dziesiątkę, bo dzięki niemu sezon zyskał pewną świeżość jakościową - w realizacji odcinków i w sposobie prowadzenia historii.

Twórcy planowali nakręcenie sezonu związanego z tragedią, do jakiej doprowadził huragan Katrina w Nowym Orleanie. Najbliżej realizacji była pierwsza wersja - miała nawet wybraną obsadę składającą się z Matthew Brodericka, Annette Bening oraz Dennisa Quaida. Kilkakrotnie zmieniano książkę, która miała być podstawą fabuły, ale ostatecznie projekt skasowano. John Landgraff, szef stacji FX produkującej serial, mówił w wywiadach, że decyzje władz związane z sytuacją po huraganie Katrina chcą traktować jako przestępstwo. Potem jednak wyjawił, że za kulisami dochodziło do znacznych zmian w kreatywnym podejściu do kolejnych sezonów (w dużej mierze dzięki sukcesowi pierwszego sezonu). Z jego słów wynikało, że za ostateczną decyzję o anulowaniu projektu odpowiadał Ryan Murphy, który najwyraźniej uznał, że produkcja serialu nie będzie dobrym pomysłem.

W jakimś stopniu to przez zawirowania za kulisami - anulowany sezon o Katrinie oraz zmiany kierunku rozwoju serii - na oficjalny trzeci sezon czekaliśmy tak długo. American Crime Story: Impeachment ma premierę trzy lata po poprzednim. Jego fabuła skupia się na skandalu z prezydentem Billem Clintonem, czyli jego romansie z Moniką Lewinsky. Prace na planie miały rozpocząć się w marcu 2020 roku, gdy to wybuchła pandemia koronawirusa. Zdjęcia ruszyły więc dopiero w listopadzie 2020 roku - w reżimie sanitarny. Dobrze więc, że wszystko się udało, a nowy sezon w końcu trafia na ekrany.

Tradycyjnie już nowy sezon to inna ekipa i tak naprawdę zupełnie inny klimat - choć fani serii z pewnością odnajdą w nim ten charakterystyczny pierwiastek, wspólny dla wszystkich sezonów. Przede wszystkim czuć, że omówione wcześniej podejście przy pierwszych sezonach, wyraźnie tutaj procentuje. Można odnieść wrażenie, że droga wyznaczona przez tamte serie pozwala twórcom poprzez dokonanie lekkich korekt na ponownie stworzenie wyjątkowo dobrej historii, obok której nie da się przejść obojętnie. W pamięć zapadają wybitne kreacje aktorskie. Sarah Paulson po raz kolejny udowadnia, że jest fantastyczną aktorką, popis daje również Beanie Feldstein w roli Moniki Lewinsky. Niewątpliwie aktorka będzie walczyć o najważniejszą telewizyjną nagrodę za tę kreację. Znów udaje się opowiedzieć ciekawą i wartą poświęcenia czasu rozrywkę, która przy okazji daje do myślenia i porusza emocje.

