American Film Festival 2022 - te filmy trzeba obejrzeć. Czas na święto X Muzy we Wrocławiu

Już jutro we Wrocławiu rozpocznie się American Film Festival 2022. 13. edycja jednego z najważniejszych wydarzeń na kinowej mapie Polski potrwa od 8 do 13 listopada - z kolei do 20 listopada widzowie będą mogli uczestniczyć w festiwalu w formie online, który odbędzie się na platformie Nowe Horyzonty VOD. W wersji stacjonarnej zobaczymy 88 filmów, z czego aż 37 zostanie pokazanych w naszym kraju po raz pierwszy; pełny program odnajdziecie w tym miejscu.

NaEKRANIE.pl, jak zawsze zresztą, wysyła na AFF swoją reprezentację. Michał Kujawiński i Piotr Piskozub są już gotowi; nie tylko na podzielenie się z Wami recenzjami wybornych dzieł X Muzy i relacjami ze stolicy Dolnego Śląska, ale i na nieprzespane noce, trening palców przy próbie zajmowania miejsc na poszczególne seanse, śniadania, obiady i kolacje jedzone ukradkiem na ławeczce przy kinie Nowe Horyzonty, wlanie w siebie hektolitrów kawy i ponowne uświadomienie sobie, że American Film Festival przez kilka dni potrafi być samym centrum wszechświata.

Zanim wrocławskie święto X Muzy wystartuje, dziś przyszedł czas na przedstawienie Wam tych filmów, które w trakcie festiwalu po prostu trzeba obejrzeć. Nasze TOP10 może być dla widzów swoistym drogowskazem, lecz gorąco zachęcamy Was do tego, abyście w trakcie tegorocznego AFF próbowali na własną rękę poszukiwać nowych perspektyw, by nie powiedzieć: nowych horyzontów.

American Film Festival 2022 - filmy, które trzeba obejrzeć [TOP10]

Film, który podbił serca publiczności na ostatnim festiwalu w Wenecji, często wymieniany w gronie faworytów przyszłorocznych Oscarów. Głównym bohaterem tej historii jest Charlie, chorobliwie otyły mężczyzna, który nigdy nie wychodzi z domu - nawet prowadząc internetowe zajęcia z kreatywnego pisania nie włącza swojej kamery, wmawiając studentom, że ta jest zepsuta. Utkane ze smutku i przerażającej wręcz rutyny życie protagonisty zmieni się wówczas, gdy do drzwi jego mieszkania zapuka córka Charliego, Ellie. Reżyser Darren Aronofsky sprawił, że powrót Brendana Frasera na wielki ekran można uznać za wielki triumf; aktor daje w tej opowieści koncert, grając bezsprzecznie najlepszą rolę w swojej karierze.

materiały prasowe

Akcja filmu została osadzona w realiach lat 80. XX wieku, w czasie prezydentury Ronalda Reagana. Historia skupia się na ukazaniu losów pierwszej miłości w życiu, której doświadczają Maren (Taylor Russell) i Lee (Timothée Chalamet). Oboje funkcjonują na marginesie społeczeństwa, wspólnie docierając w coraz to nowsze rejony Stanów Zjednoczonych. Rzecz w tym, że krok w krok za nimi podąża ich tragiczna przeszłość. Za kamerą stanął Luca Guadagnino, autor fenomenalnej produkcji Tamte dni, tamte noce.

materiały prasowe

Jeśli poruszył Was Ojciec z genialną rolą Anthony'ego Hopkinsa, seans Syna jest dla Was pozycją obowiązkową. Reżyser Florian Zeller wraca bowiem do tematyki rodzinnej, rozkładając na czynniki pierwsze nasze relacje z najbliższymi. Główny bohater, Peter, wiedzie wydawałoby się fantastyczne życie: ma kochającą żonę, małe dziecko i dobrze płatną pracę. Powody do dumy początkowo daje mu również jego syn z poprzedniego małżeństwa, Nicholas. Rzecz w tym, że ten ostatni z nieznanych przyczyn zaczyna być prawdziwym obciążeniem dla rozwiedzionych rodziców, sprawiając coraz bardziej wymykające się spod kontroli problemy wychowawcze. Na ekranie będziecie mogli zobaczyć aktorski gwiazdozbiór; w obsadzie znaleźli się więc m.in. Hugh Jackman, Vanessa Kirby czy sam Hopkins.

materiały prasowe

Mały wielki film w reżyserii debiutującej na wielkim ekranie Charlotte Wells. Na festiwalu w Cannes zrobił on prawdziwą furorę; fabularnym punktem wyjścia jest niepozorna podróż ojca i jego nastoletniej córki na wakacje do Turcji. Twórczyni opowieści kreśli jednak przed nami aż do bólu skomplikowany obraz współczesnego rodzicielstwa - jeden z najbardziej poruszających, które X Muza widziała w ciągu ostatnich lat.

materiały prasowe

Reporterki New York Timesa Megan Twohey i Jodi Kantor przełamują jedną z najważniejszych historii pokolenia – historię, która pomogła zapoczątkować ruch #MeToo i zburzyła dekady milczenia wokół tematu napaści seksualnych w Hollywood. Film powstał na podstawie bestselleru She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement. Reżyserką obrazu jest Maria Schrader (Unorthodox), a scenarzystką - Rebecca Lenkiewicz. Carey Mulligan i Zoe Kazan wcielają się odpowiednio w Twohey i Kantor.

materiały prasowe

Film będzie bardzo osobistym projektem Jamesa Graya, który zrealizował go na podstawie własnych doświadczeń osadzonych w Ameryce sprzed czasów prezydentury Ronalda Reagana. Gray określa Armagedon spełnieniem swoich twórczych marzeń, więc fani jego ostatniego filmu Ad Astra, powinni potraktować jego kolejne dzieło jako pozycję obowiązkową. W rolach głównych między innymi Anne Hathaway, Jeremy Strong i Anthony Hopkins.

materiały prasowe

W 1955 roku, po tym jak Emmett zostaje brutalnie zamordowany podczas swojej wizyty u kuzynów w Mississippi, jego mama Till Mobley domaga się sprawiedliwości i pragnie wskazać na tło rasistowskie ataku na jej syna. Chce, by sprawcy ataku stanęli przed sądem i odpowiedzieli za swoje czyny. Historia wydarzyła się naprawdę, a Till Mobley stała się symbolem sprzeciwu Afroamerykanów i walki z rasizmem.

materiały prasowe

Lena Dunham proponuje film, który tym razem skoncentruje się na naiwnej 26-latce, która pragnie być zauważona. Mieszka na obrzeżach Hollywood razem z siostrą i mamą, a z czasem postanawia wejść w romantyczną relację z dużo starszym mężczyzną. Co z tego wyniknie?

materiały prasowe

Polski debiutant, Michał Chmielewski bierze się za kino drogi z udziałem Leny Góry. Historia opowiada o kobiecie, która pewnego dnia postanawia uciec z domu i najpierw tuła się jako autostopowiczka, a potem decyduje się nawet na kradzież auta. Możemy spodziewać się, że droga głównej bohaterki zaserwuje nam coś więcej niż tylko piękne amerykańskie krajobrazy.

materiały prasowe

Taurus

Historia przedstawi życie rapera Cole'a (w tej roli Colson Baker), który jest na samym szczycie, ale jak to często bywa, intensywność takie życia potrafi szybko zmienić wzloty na upadki. Tim Sutton zabiera nas do Los Angeles, gdzie obserwować będziemy od środka życie wielkiej gwiazdy, która nie może poradzić sobie ze swoimi problemami.