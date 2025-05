Mamy festiwal w Cannes w domu. Świetne filmy w Klubie Konesera Polsat Box Go

fot. materiały prasowe

Platforma streamingowa Polsat Box Go dba o to, by miłośnicy dobrego kina zawsze mieli coś wartościowego do obejrzenia. W związku z rozpoczynającym się 13 maja 2025 roku festiwalem filmowym w Cannes to doskonały moment, by sięgnąć po wyjątkowe tytuły dostępne w ramach Klubu Konesera. Tak jak w popularnym memie, można powiedzieć zupełnie szczerze: mamy festiwal w Cannes w domu – właśnie dzięki Polsat Box Go.

Wiadomo, że Cannes to święto kina najwyższej próby. To tu prezentowane są filmy nietuzinkowe, artystyczne i poruszające. Jeśli narzekacie, że w kinach królują tylko sequele, remaki i rebooty, Klub Konesera stanowi idealną przeciwwagę. To kolekcja tytułów, które pokazują, że kino wciąż potrafi zaskakiwać, poruszać i inspirować. Oto propozycje, które zostaną z Wami na długo.

Filmy z Klubu Konesera w Polsat Box Go

Nie brak tutaj filmów, które były doceniane na festiwalu filmowym w Cannes. Nie jest wykluczone, że wiele tytułów, które będą mieć premierę na tym wydarzeniu z 2025 roku, w przyszłości również trafią do Klubu Konesera serwisu streamingowego. W bibliotece Polsat Box Go można znaleźć również wiele tytułów, które były nagradzane na innych światowych festiwalach.

Jeden z najgłośniejszych, najbardziej kontrowersyjnych i najbardziej docenianych filmów 2024 roku. Emilia Perez to film-wydarzenie, o którym nie można nie wspomnieć, a jako że Polsat Box Go zapowiada premierę już na 16 maja, więc w trakcie festiwalu w Cannes, nie można przejść obok tego obojętnie. Wiele nominacji i nagród w najważniejszyh kategoriach! W tym Oscar dla Zoe Saldany czy nagroda jury w Cannes dla najlepszego filmu roku.

Opis fabuły: Wyzwalające piosenki i taniec w połączeniu z odważną warstwą wizualną stają się osnową odysei czterech niezwykłych kobiet, z których każda szuka w Meksyku swojego szczęścia. Budząca grozę szefowa kartelu Emilia (Karla Sofía Gascón) rekrutuje Ritę (Zoe Saldaña), niedocenianą prawniczkę, która utknęła na stanowisku bez perspektyw, aby pomogła jej sfingować swoją śmierć. Dzięki temu Emilia ma zyskać możliwość rozpoczęcia życia na nowo zgodnie ze swoim prawdziwym „ja”.

Koprodukcja polsko-duńsko-szwedzka w reżyserii Magnusa von Horna walczyła w Cannes o Złotą Palmę, więc w najważniejszym konkursie prestiżowego festiwalu, a także była nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Wyjątkowe kino porażające widzów historią, realizacją i emocjami. Coś, obok czego nie da się przejść obojętnie.

Opis fabuły: Karoline, młoda robotnica fabryczna, próbuje przetrwać w powojennej Kopenhadze. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje całkowicie sama. Wtedy na jej drodze staje Dagmar – charyzmatyczna właścicielka nielegalnej agencji adopcyjnej, która pomaga matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Bez innych perspektyw Karoline przyjmuje posadę mamki. Między kobietami rodzi się nić porozumienia, lecz wszystko się zmienia, gdy Karoline odkrywa szokującą prawdę o swojej pracodawczyni.

Wyjątkowe kino, znakomicie oceniane, wyróżniane nagrodami i trafiające tak samo dobrze do krytyków, jak i zwykłych widzów. Zdobywca Złotej Palmy w Cannes w 2023 roku, czyli najważniejszej nagrody oraz Oscara w kategorii najlepszy scenariusz. Niezwykle interesujący i angażujący film!

Opis fabuły: Spokojne życie rodziny w Alpach zostaje brutalnie przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku z wysokości. Czy skoczył sam? Poślizgnął się? A może został wypchnięty przez Sandrę – żonę i matkę? Brakuje świadków, brakuje twardych dowodów. Sandra trafia na ławę oskarżonych, a na oczach całej opinii publicznej musi ujawnić najbardziej intymne szczegóły swojego małżeństwa. Proces toczy się nie tylko w sądzie, ale i w głowach widzów, którym pozostaje jedno, dręczące pytanie: „Czy naprawdę to zrobiła?”.

Cofamy się do 1989 roku, gdy klasyk Stevena Soderbergha zdobył na festiwalu w Cannes Złotą Palmę, rozpoczynając swoją trasę i zbierając potem kolejne wyróżnienia, w tym nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Świetne role Jamesa Spadera, Andie McDowell i Petera Gallaghera gwarantują duże emocje.

Opis fabuły: John (Peter Gallagher) i Ann (Andie MacDowell) uchodzą za idealne małżeństwo – przynajmniej w oczach znajomych. W rzeczywistości ich związek to tylko fasada. John od dawna romansuje z Cynthią (Laura San Giacomo), siostrą Ann, która prowadzi beztroskie życie barmanki. Ann, z pozoru obojętna na kwestie intymne, przymyka oko na zdradę męża, szukając ukojenia w zakupach i wizytach u psychoanalityka. Jej monotonne życie przerywa niespodziewany przyjazd Grahama (James Spader), dawnego kolegi Johna ze studiów. Między Ann a tajemniczym gościem szybko rodzi się więź. Jak wpłynie to na ich relacje?

Bardzo niekonwencjonalny body horror, który walczył w 2021 roku w Cannes w kategorii Un Certain Regard. W głównej roli Noomi Rapace, która – co ciekawe – pierwszy raz na ekranie mówi w języku islandzkim, którego nauczyła się jako dziecko. Sam film na długo zapada w pamięć.

Opis fabuły: Ten wywołujący dreszcze film opowiada na wskroś współczesną historię o ciemnej stronie macierzyństwa, żałobie i dzikości, która drzemie w nawet najspokojniejszych sercach.

Zdobywca Złotej Palmy w Cannes i zarazem jeden z bardziej docenianych filmów ostatnich lat. Niezwykle hipnotyczny miks horroru z kinem artystycznym, który swoją wyjątkowością przypomina, że wciąż we współczesnym kinie jest świeżość.

Opis fabuły: Alexia – zmysłowa tancerka i właścicielka piekielnie szybkiego auta – po serii brutalnych morderstw musi uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy nadarza się okazja, by przyjąć nową tożsamość i podszyć się pod zaginioną osobę, zaczyna życie od nowa. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Julia Ducournau, autorka kultowego Mięsa, po raz kolejny przekracza granice gatunków. Titane to hipnotyzujący spektakl – jednocześnie brutalny i komiczny, szalony i głęboko emocjonalny. To odważna wariacja na temat ludzkiego ciała, jego granic i przemian.

Nie może zabraknąć kolejnego polskiego akcentu, czyli jednego z najlepiej ocenianych globalnie polskich filmów w historii. Jerzy Skolimowski nie tylko walczył w Cannes o najważniejsze wyróżnienia, a także zdobył nominacje do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Historia wyjątkowa i nietypowa, ale działająca na emocje w sposób niesamowity.

Opis fabuły: Świat widziany oczami zwierzęcia staje się pełen tajemnic i niedopowiedzeń. IO, szary osiołek o smutnym spojrzeniu, przemierza krajobraz życia, spotykając ludzi zarówno dobrych, jak i okrutnych. Doświadcza momentów szczęścia i bólu, a jego los zmienia się nieprzewidywalnie – od radości do rozpaczy, od cierpienia do niespodziewanego spokoju. Mimo wszystko IO zachowuje swoją czystą, poruszającą niewinność.

Nie zapominajmy, że w Cannes i na innych festiwalach nie brak doskonałego kina azjatyckiego. Koreański Parasite to kino spektakularnie wyjątkowe, które przełamało bariery kulturowe, angażując widzów, którzy do tej pory nie sięgali po produkcje z Azji. Dziesiątki nagród! W tym Oscar dla najlepszego filmu!

Opis fabuły: Pewna rodzina bez przyszłości wpada na pomysł idealnego przekrętu. Kierowca bez pracy, gospodyni bez dachu nad głową, student bez pieniędzy i dziewczyna bez perspektyw – wspólnie opracowują perfekcyjny plan, jak w ekspresowym tempie przeskoczyć z nędzy do luksusu. Cena? Przekroczenie granic przyzwoitości… i prawa. Bong Joon-ho z błyskotliwą precyzją pokazuje, że każdy marzy o awansie i lepszym życiu, ale tylko nieliczni są gotowi zrobić wszystko, by po nie sięgnąć.