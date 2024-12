Mattel pozwane. Ciąg dalszy pornograficznych kontrowersji z Wicked

fot. Universal Pictures

Wicked: Part One fantastycznie radzi sobie w kinach, a eksperci wspólną premierę z Gladiatorem 2 ochrzcili nazwą podobną do zeszłorocznego Barbenheimera. Mattel nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ kontrowersja sprzed miesiąca nabrała nowego znaczenia i przybrała gorszy obrót dla firmy. Chodzi o sprawę z lalkami towarzyszącymi filmowi, które odsyłały przypadkowo nie do strony głównej samej produkcji z Arianą Grande i Cynthią Erivo, a do strony pornograficznej.

Oficjalny adres strony filmu to WickedMovie.com, ale osoba odpowiedzialna za tekst na opakowaniach tego nie sprawdziła, podając adres studia Wicked Pictures, które od 1993 roku produkuje filmy pornograficzne w Stanach Zjednoczonych. Studio to jest znane m.in. z parodii filmów superbohaterskich, wyreżyserowanych przez Axela Brauna, które swego czasu wzbudzały zainteresowanie w świecie popkultury.

Ciąg dalszy kontrowersji z Wicked

Mattel w zeszłym miesiącu wycofało wadliwe lalki z nieprawidłowym opakowaniem ze sklepów i wystosowało oświadczenie oraz przeprosiny dla konsumentów. Lalki niedawno powróciły do sklepów z poprawionym linkiem do strony. Nie stało to na przeszkodzie do pozwu, który został złożony przeciwko Mattel. Strona poszkodowana opowiedziała o swojej sytuacji, w której to nieletnia córka natknęła się na lalkę z nieodpowiednim linkiem i weszła na stronę napisaną na opakowaniu. Matka dziewczynki o wszystkim się dowiedziała i była w ogromnym szoku. To prawdopodobnie nie jedyny taki przypadek, ponieważ mówi się o prawdopodobieństwie złożenia pozwu zbiorowego przeciwko firmie Mattel. 5 mln odszkodowania przy tym pojedynczym pozwie może być najmniejszym wymiarem kary za popełniony błąd. Dla konsumentów oburzające było również to, że firma nie zaoferowała żadnego zwrotu pieniędzy za zakupiony, wadliwy towar. A matka poszkodowanej dziewczynki wskazuje, że gdyby wiedziała o wadzie produktu, to nigdy by go nie zakupiła.

