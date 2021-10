Charlotte Hope i Ruairi O'Connor o serialu Hiszpańska księżniczka: nasza przygoda dobiegła końca

foto. materiały promocyjne

DAWID MUSZYŃSKI: Seriale historyczne takie jak Hiszpańska księżniczka mają to do siebie, że pogłębiają wiedzę na temat danego okresu nie tylko u widzów, ale także grających w takich produkcjach aktorów. Czego wy dowiedzieliście się o Katarzynie i Harrym?

RUAIRI O’CONNOR: Jestem Irańczykiem co automatycznie oznacza, że nie przepadam za angielską monarchią. Niechęć do niej noszę w genach. Ale dzięki tej produkcji nauczyłem się ją kochać. Mają bardzo interesującą historię, zwłaszcza grany przeze mnie król Henryk Tudor VIII, który jest naprawdę złym gościem. Sposób, w jaki pozbywał się swoich żon jest czymś fascynującym - wysyłał je na szafot, kierując się tylko swoją żądzą. Do tego jakby nigdy nic szedł do swoich komnat komponować pieśni czy pisać wiersze. Więc jak widzisz, miał dwa zupełnie różne oblicza: tyrana i delikatnego mężczyzny.

CHARLOTTE HOPE: Powiem ci szczerze, że wszystko czego się dowiedziałam o Katarzynie było dla mnie nowością. Do tego łączyło się to z fascynacją, że w końcu mogę zagrać główną bohaterkę, której rozwój widzimy w ciągu dwóch sezonów. To nie jest wcale takie powszechne wśród aktorów. My wszyscy chodzimy na niezliczoną ilość castingów i tylko cząstce z nas udaje się dostać do serialu czy filmu, w którym mamy możliwość zagrania postaci dłużej niż kilka odcinków. Dlatego jak dostajesz tak skomplikowaną bohaterkę jak Katarzyna i możesz się z nią pobawić przez aż dwa sezony, a tak naprawdę przez trzy lata, to nareszcie czujesz radość ze swojego zawodu. Katarzyna zrobiła ze mnie dużo lepszą aktorkę i o wiele zaradniejszą kobietę. Dzięki niej zaczęłam wierzyć w swoje umiejętności.

Już nie wspomnę o kostiumach, które nie tylko pomagają wcielić się w daną postać, ale także bardzo często uczą pokory do zawodu aktora, przez to jak długo trwa ich zakładanie i z jakimi utrudnieniami wiąże się gra w nich.

RUAIRI O’CONNOR: Masz 100% racji. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że my nie jesteśmy nawet w stanie samemu tych kostiumów założyć, potrzebujemy kogoś kto nas ubierze i rozbierze. Nie możemy nawet iść sami do łazienki. One wyglądają pięknie przed kamerą, ale noszenie ich to istny koszmar. Powiem ci tak, od kiedy zakończyliśmy zdjęcia, a nie oszukujmy się to już trochę czasu minęło, noszę tylko dres. Jeansy może założyłem na razie dwa razy.

CHARLOTTE HOPE: Ja tam nie mam na co narzekać. Kochałam moje kostiumy. Ich jedynym minusem było to, że nie mogłam uciąć sobie drzemki w przerwie obiadowej. Utrudnione było też łakomstwo. Mogłam zjeść jeden deser i tyle, na wciśnięcie drugiego z zaciśniętym gorsetem nie było szans. Ale to by było w sumie na tyle.

foto. naEKRANIE.pl

Jesteś jedną z nielicznych aktorek grających Katarzynę, która miała okazję na ekranie pokazać ten etap jej życia, w którym była w ciąży i nosiła specjalną zbroję chroniącą jej brzuch.

CHARLOTTE HOPE: Zdradzę ci pewną tajemnicę. Ta zbroja nie była zrobiona z metalu. Wiem, że tak może się wydawać, ale to tworzywo sztuczne. Swoje oczywiście waży, ale nie tyle co prawdziwa zbroja. Niemniej, by się w niej swobodnie poruszać też musiałam chodzić na siłownię. Zależało mi by wszystkie sceny wojenne i batalistyczne wyglądały jak najbardziej wiarygodnie. Do tego była to bardzo ciekawa odmiana wyjść z tych przyciemnianych komnat i stanąć na ubitej ziemi. Mogłam nawet zabić jedną osobę za pomocą noża, wyładować trochę tej pierwotnej złości.

Od zakończenia 2 sezonu minęły już dwa lata, ale wciąż powraca pytanie czy jest szansa na 3 sezon. Więc rozwiejmy ową tajemnicę, będzie czy nie ?

CHARLOTTE HOPE: Niestety nie będzie 3 sezonu. Wszystkie inne produkcje składały się z jednego sezonu. My dostaliśmy dwa tylko i wyłącznie dlatego, że historia, jaką ukazywaliśmy, była tak rozległa. Nie ma i nigdy nie było planów na rozciągnięcie jej na trzy sezony. Poza tym bardzo się postarzałam w czasie pandemii, więc trudno by było to kontynuować.

Kiedy poczuliście, że ten serial nabiera rozpędu i gromadzi coraz większą widownię?

RUAIRI O’CONNOR: Jak każdy brytyjski aktor, ja to poczułem dopiero podczas wizyty w Los Angeles, gdy ludzie zaczęli mnie rozpoznawać na ulicy. Jedna kobieta wybiegła za nami ze sklepu i prawie rzuciła się na maskę auta byśmy nie odjechali. Na początku myślałem, że zrobiłem coś złego, potrąciłem wózek z dzieckiem czy coś w tym stylu. Zacząłem panikować. Na co ona mówi, że chciała nam pogratulować, bo jest wielką fanką serialu.

CHARLOTTE HOPE: Na co my zapytaliśmy „jakiego serialu”. W takim szoku byliśmy, bo nikt nas wcześniej w domu nie zaczepiał z tego powodu.