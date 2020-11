Ciekawostki z popularnych horrorów. Czy znacie je wszystkie? [GALERIA]

fot. materiały prasowe

Pora na kolejną porcję ciekawostek zza kulis popularnych produkcji filmowych. Przedstawiliśmy Wam już galerie związane z widowiskami sciencie fiction (do sprawdzenia tutaj) oraz thrillerami (tutaj). Tym razem na celownik postanowiłem wziąć gatunek, który w ostatnim czasie przeżywa prawdziwy renesans, czyli horror.

W poniższej galerii będziecie mogli sprawdzić między innymi to, do jakiego klasyka Alfreda Hitchcocka nawiązuje jedna ze scen z filmu The Ring, jak nakręcono kultową sekwencję z horroru Egzorcysta, jaką nietypową prośbę wystosowali włodarze pewnego hotelu do Stanleya Kubricka, gdy ten kręcił Lśnienie oraz jak wyglądał szybki proces produkcji horroru Piła. Miłego przeglądania.