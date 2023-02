Dave Bautista o Pukając do drzwi: Też nie uwierzyłbym w apokalipsę [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Pukając do drzwi to nowy film w reżyserii M.Night Shyamalana na podstawie powieści autorstwa Paula G. Tremblaya pod tytułem Chatka na krańcu świata. W jednej z głównych ról zobaczymy Dave'a Bautistę jako nauczyciela który pojawia się przed tytułowymi drzwiami do domku z dość dziwną propozycją skierowaną do głównych bohaterów. Rozmawiamy z aktorem o tym jak to się stało, że rozpoczął współpracę z Shyamalanem oraz o tym co robił ostatnio w Polsce.

Zapraszamy was do obejrzenia naszego wywiadu:

Pukając do drzwi - o czym jest film?

Eric i Adrew razem z adoptowana córka są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania.

W obsadzie są Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui i Rupert Grint. M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) i Ashwin Rajan (Servant, Glass) są producentami. Natomiast producentami wykonawczymi są Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos oraz Ashley Fox.