Fall Guys przechodzi na model F2P. Czy dzieło studia Mediatonic ponownie przyciągnie graczy?

fot. Mediatonic

Fall Guys: Ultimate Knockout zadebiutowało w sierpniu 2020 roku i od razu zyskało ogromną popularność. Na początku swojego istnienia dzieło Mediatonic radziło sobie bardzo dobrze – liczba aktywnych jednocześnie graczy na Steamie przekraczała 170 tysięcy. Niestety, zaledwie po czterech miesiącach gra straciła aż 86% odbiorców. Nie pomogło nawet ciągłe wzbogacanie produkcji o nowe sezony.

Tracącą na popularności grą zainteresowało się Epic Games, które wykupiło markę od Devoler Digital. Zapadła decyzja o przeniesieniu Fall Guys-ów na Epic Games Store w modelu free-to-play. Prawdopodobnie zobaczymy spory przypływ nowych graczy. Możliwe też, że ze względu na ogólną niechęć użytkowników do tego sklepu oraz ograniczone replayability premierowej odsłony znowu dojdzie do podobnej sytuacji jak po oryginalnej premierze. Mowa o dużej popularności na starcie, a następnie drastycznym spadku aktywności. Mamy jednak tyle zmian i nowości, że darmowe Fall Guys z pewnością ma szansę na porządny i stabilny comeback. Gra zadebiutuje też na Xboksie i Nintendo Switch, co w połączeniu z funkcją cross-play może usprawnić szukanie gier i zapewnić napływ nowych graczy. Battle pass, dotychczas w pełni darmowy, podzieli się na: darmowy (uboższy, jeśli chodzi o nagrody) oraz płatny (z większą liczbą fantów).

Nie bez powodu wcześniej wspomniałem o problemie z replayability w Fall Guys. Gra ze względu na swoją naturę oraz szybką i przystępną rozgrywkę ma dotrzeć do casualowych mas. Mechanika ma umożliwić wygraną każdemu uczestnikowi, nawet temu, który odpali grę raz na tydzień albo jeszcze rzadziej. Tak przynajmniej było na początku, ale Fall Guys bardzo szybko zalała fala cheaterów i try-hardów, którzy królowali w każdym meczu. Rozgrywka dla przeciętnego odbiorcy stała się uciążliwa, a wygrana praktycznie niemożliwa. Na domiar złego początkowa pula map była mocno ograniczona, więc nawet gra „for fun” bardzo szybko przestawała być taka „fun”. Z czasem Mediatonic poradziło sobie z większością cheaterów. Wraz z kolejnymi sezonami zwiększała się dostępna zawartość, pojawiały się też nowe tryby gry. Twórcy wciąż rozwijali produkcję. Muszę przyznać, że po dwóch latach jest w naprawdę dobrym stanie.

Aktualnie Fall Guys potrzebuje więcej aktywnych użytkowników. Nowi gracze mogą zostać zachęceni darmową rozgrywką, a starzy bezpłatnym battle pass i nagrodami w ramach zakupienia gry przed przejściem na free-to-play. Gameplay jest bogatszy i bardziej rozbudowany, więc możliwe, że nadejdzie dobry moment, by zobaczyć, co słychać u głównego rywala Among Us z czasów największego lockdownu – gdy wszyscy siedzieli w domach i obie gry mocno zyskały na popularności.