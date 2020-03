FILMY 2019 - najbardziej niedocenione, a które teraz masz czas nadrobić

Filmy 2019 pokazały, że ten rok należał do naprawdę dobrych, jeśli chodzi o jakość filmowych doznań, co spowodowało też, że wiele produkcji zwyczajnie przeszło bez echa lub nie zostały dostatecznie zauważone przez publikę. Na nadrabianie zaległości nie zawsze jest czas, ale zrządzeniem losu teraz nawet wskazane jest, aby sięgnąć po książkowe, growe i przede wszystkim filmowe zaległości.

Dlatego też postanowiliśmy zebrać mniej oczywiste pozycje filmowe, które debiutowały w 2019 roku, a które dostępne są na różnych platformach streamingowych i dzięki temu o wiele łatwiej będzie nadrobić zaległości. Poniższa lista jest bardzo różnorodna i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Po więcej informacji możecie sięgnąć na stronie vod.naekranie.pl.

FILMY 2019 - najbardziej niedocenione

Solidny film przygodowy, którego głównym bohaterem jest Alex. Chłopiec myśli, że nie jest nikim wyjątkowym, jednak zmienia się to w momencie, w którym odnajduje on legendarny miecz Excalibur. Alex wraz z grupą przyjaciół stanie do walki z potężną Morganą, a czuwał nad nimi będzie nie kto inny, jak sam Merlin.

Dostępne na: Player.pl

Bohaterem filmu jest Ray Burke, agent sportowy, który znajduje się w samym środku sporu między ligą a koszykarzami. Jego kariera wisi na włosku, ale Ray ma wyższe cele – szukając sprawiedliwości oraz rozwiązania sporu, mężczyzna wynajduje lukę, która może zmienić zasady gry i cały system NBA. Brzmi ciekawie, podobnie prezentuje się obsada filmu z Andre Hollandem i Zazie Beetz na czele, ale krytyka nie doceniła zbyt mocno tego filmu. Warto przekonać się samemu.

Dostępne na: Netflix

Fascynujący dokument, który dzięki dotąd niepublikowanym materiałom daje unikalne doświadczenie uczestnictwa w najsłynniejszej misji NASA. Todd Douglas Miller i jego ekipa z precyzją skonstruowali pasjonujący dokument Apollo 11, który pozwala na poczucie atmosfery tamtych czasów i uczestnictwo w przełomowym dla ludzkości wydarzeniu. Przy okazji sam dokument został mistrzowsko opracowany i zrealizowany.

Dostępne na: Chili

Ten film również przeszedł bez echa, a szkoda, bo gra w nim między innymi Agata Buzek. Fabuła skupia się na grupie więźniów, która zostaje wysłana w kosmos jako załoga statku. Mają świadomość tego, że nigdy nie wrócą, ale wolą taką perspektywę, niż bycie za kratkami do końca życia. Ciekawy koncept, który dodatkowo porusza temat samotności i egzystencjalizmu.

Dostępne na: Player.pl

Fabularny debiut Olivii Wilde, który w Polsce posiada nieco mylący niestety tytuł. Być może też przez to nie był to tak mocno komentowany film w Polsce, a szkoda, bo reżyserka w swoim debiucie prezentuje bardzo solidnie opowiedzianą historię dwóch akademickich gwiazd, które stwierdzają, że zamiast tyle się uczyć, warto nieco więcej się zabawić.

Wkrótce na HBO GO