Hill Harper o 4. sezonie serialu The Good Doctor [VIDEO]

Serial The Good Doctor właśnie wchodzi w 4 sezon. Z tej okazji Dawid Muszyński spotkał się z aktorem Hillem Harperem grającym postać doktora Marcusa Andrewsa, by porozmawiać o tym, co zobaczymy w tym nowej odsłonie oraz jak panująca pandemia odbiła się nie tylko na scenariuszu serialu, ale także na pracy na planie. Zwłaszcza, że jeden z członów obsady został zakażony wirusem COVID, co bardzo mocno odbiło się na psychice reszty aktorów.

Obejrzyjcie naszą rozmowę z aktorem i dajcie znać w komentarzach swoje przemyślenia. Wywiad jest dostępny z polskimi napisami, które trzeba włączyć w opcjach playera YouTube.

Serial The Good Doctor opowiada historię Shauna Murphy'ego, młodego geniusza medycyny, który jest chory na zespół sawanta. Ludzie z tą przypadłością wykazują się ponadprzeciętnymi zdolnościami umysłu. ... Shaun poza zespołem sawanta jest autystykiem co sprawia, że ma ogromne problemy z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich.