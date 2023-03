Horror zawitał do tubisiowej krainy. AI przedstawia koszmarną wersję Teletubisiów i nie tylko

AVendettaForYou/MidJourney

Z Teletubisiami zawsze było coś nie tak - już po seansie jednego odcinka widać, że te kolorowe stworki ukrywają przed widzami straszną prawdę. Sielanka tubisiowej krainy maskuje inną rzeczywistość. Mimo takiego przeczucia pozwalamy naszym pociechom oglądać przygody Dipsy'ego i reszty, bo dzięki temu mamy je z głowy na kilka godzin. To samo w sobie jest bardzo niepokojące, bo żadna inna bajka nie oddziałuje tak na najmłodszych, jak Teletubisie. Do zgłębienia tego dziwnego fenomenu potrzebna była sztuczna inteligencja. AI przejrzało to, co niewidoczne dla oka i wydobyło na światło dzienne, to co ukryte. Czas na całą prawdę o Teletubisiach i ich szatańskiej genezie. Po obejrzeniu galerii wreszcie domyślicie się, co Tinky-Winky nosił w torebce.

Mroczna strona Teletubisiów według sztucznej inteligencji

Domek Teletubisiów jest niczym Czarna Chata z Twin Peaks

Nie ma to jak prace sztucznej inteligencji, przedstawiające content dla młodych widzów w konwencji horroru. Jest w tym coś przewrotnego i zabawnego, a zarazem mocno creepy. Oczywiście kreacje muszą trzymać poziom artystyczny, co w przypadku powyższych Teletubisiów ma miejsce. Rzućcie okiem na dwie poniższe galerie, prezentujące się w podobnym tonie. Pierwsza z nich przedstawia słynną animację Potwory i spółka w nieco innym świetle.

Potwory i spółka jako horror według sztucznej inteligencji

Potwory i spółka

Pogromcy duchów inspirowani estetyką Clive'a Bakera (Hellraiser) według AI

Na deser mamy coś naprawdę wyjątkowego. Oto kochany przez wszystkich komedio-horror Pogromcy duchów w estetyce żywcem wyjętej z twórczości Clive'a Bakera. Ci, którzy znają dzieła tego pisarza, oraz ich ekranizacje, dobrze wiedzą, że humoru tam jak na lekarstwo. Zamiast tego pojawia się monumentalna groza, mrok, brak nadziei, zło w najczystsze postaci. Czy sympatyczne "duchołapy" poradziłyby sobie z taką ciemnością? Zobaczcie poniżej ich zmagania.

Pogromcy duchów jako film na podstawie twórczości Clive'a Bakera