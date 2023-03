Nagość i seks na małym ekranie. Te seriale nie boją się odważnych scen

Jeszcze nie tak dawno stacja HBO posiadała renomę nadawcy, przekraczającego granicę w tym, co pokazuje na ekranie. Niektóre produkcje potentata były naprawdę odważne i czasami trudno było oprzeć się wrażeniu, że twórcy celowo szokują widzów. Czasy jednak się zmieniły i obecne seriale dość ostrożnie podchodzą do tematu seksu i nagości. Nie oznacza to oczywiście, że całkowicie zrezygnowano z seksu i powrócono do pruderii sprzed lat. Współcześnie motywy erotyczne służą raczej fabule, niż jedynie mają za zadanie przyciągnąć zainteresowanie widzów. W poniższym zestawieniu znajdziecie najodważniejsze pod tym względem produkcje, które zarazem zdobyły duży rozgłos. Część z nich przekraczało granice i tylko dzięki temu są dziś pamiętane. W innych, seks nie był kluczowy dla opowieści, ale współgrał z realistyczną estetyką danej produkcji. Wiele wielkich seriali używało odważnych scen seksualnych, żeby nadać ekspresji fabule. Czas przypomnieć sobie najgłośniejsze formaty tylko dla dorosłych. W poniższej galerii znajdziecie zarówno nowe produkcje, jak i uznane klasyki.

Seriale z odważnymi scenami erotycznymi