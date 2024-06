Ishana Shyamalan i Dakota Fanning opowiadają nam o horrorze The Watchers [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

The Watchers to debiut reżyserski Ishana Shyamalan, córki słynnego reżysera M. Night Shyamalan, która idzie w ślady ojca dostarczając nam horror. W rozmowie z nami opowiada jaki wpływ na jej rozwój miał tata, skąd u nich w rodzinie taka fascynacja lasem, dlaczego akurat ten tekst postanowiła zekranizować jako debiut. Spotkaliśmy się także z aktorką Dakota Fanning która ma słabość do horrorów i do biegania przez ciemne lasy zachodniej Irlandii.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszych wywiadów z reżyserką i jedną z głównych gwiazd filmu:

Ishana Shyamalan – wywiad

Dakota Fanning – wywiad

The Watchers – opis fabuły

Historia opowiada o Minie (Dakota Fanning), 28-letniej artystce, która gubi się w wielkiej, dziewiczej puszczy w zachodniej Irlandii. Kiedy Mina znajduje schronienie, nieświadomie razem z trójką nieznajomych wpada w pułapkę. Każdej nocy zagubieni są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory. Nie widać ich, ale one widzę wszystko.