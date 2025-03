Jacek Koman i Bartosz Laskowski opowiadają nam o filmie 100 dni do matury

foto. naEKRANIE.pl

Jacek Koman i Bartosz „Świeży” Laskowski to gwiazdy filmu 100 dni do matury, debiutu reżyserskiego Mikołaja Piszczana. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Po dwóch tygodniach sprzedano na nią ponad 500 tysięcy biletów. Okazuje się, że połączenie ciekawego scenariusza autorstwa Łukasza Zdanowskiego z talentem i popularnością grupy Genzie to komercyjny strzał w dziesiątkę. O tym niecodziennym połączeniu rozmawiamy właśnie z Panem Komanem i Bartkiem.

W rozmowie z nami panowie opowiadają o tym, jak wyglądała produkcja tego filmu oraz o scenach, które z pewnych powodów nie załapały się do ostatecznej wersji filmu.

Jacek Koman i Bartosz Laskowski – wywiad

100 dni do matury – opis fabuły

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.