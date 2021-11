Jak wygląda poszukiwanie fana Domu z Papieru na wagę złota? [VIDEO]

foto. Naekranie.pl

Netflix postanowił uczcić zakończenie swojego flagowego serialu Dom z papieru specjalnym wydarzeniem. Rozpoczęto na szeroką skalę poszukiwania największego fana tej produkcji. Zwycięzca zostanie nagrodzony kilogramową sztabką złota. Do gry zgłosiło się 23 523 osoby, ale tylko szóstka zmierzy się w finale o wielką wygraną. Dawid Muszyński wraz z kamerą udał się do Paryża, by samemu zmierzyć się z niektórymi zadaniami, jakie Profesor naszykował dla śmiałków. Zobaczcie jak mu poszło oraz poznajcie uczestników:

Finałowa szóstka to: Bartosz Jasiński (pseudonim Reims), Kamila Koczur (pseudonim Bielsko-Biała), Wiktoria Skrzypczak (pseudonim Śmigiel), Tomasz Giefert (pseudonim Krosno), Konrad Wąsikiewicz (pseudonim Warszawa) oraz Hanna Marciniak (pseudonim Ostrów Wielkopolski). Komu kibicujecie?

Finałowe starcie możecie obejrze już 1 grudnia o 20.00 na kanale Youtube Netflix Polska. Niech zwycięży najlepszy!