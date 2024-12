Udany start filmowego uniwersum DCU - serial hitem. Będzie 2. sezon!

Fot. Materiały prasowe

Platforma streamingowa Max oficjalnie ogłosiła powstanie drugiego sezonu serialu Koszmarne Komando. Jako że był to start DCU, czyli nowego uniwersum opartego na komiksach DC, jego szefowie, James Gunn i Peter Safran, mają powody do zadowolenia. Dobra oglądalność oraz świetne recenzje zarówno widzów, jak i krytyków to dowód na sukces produkcji.

2. sezon Koszmarnego Komando

Amy Gravitt z Maxa i HBO tak skomentowała decyzję:

- Tylko James Gunn mógł zebrać szaloną grupę niepasujących do siebie potworów, którzy chwytają za serce i sprawiają, że namiętnie im kibicujemy. Nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni, mogąc kontynuować tę historię z Jamesem, Deanem Loreyem, Peterem Safranem oraz naszymi fantastycznymi partnerami z DC Studios i Warner Bros. Animation.

Gunn i Safran w swoim oświadczeniu podkreślili rekordową popularność premiery serialu na platformie Max. Wyrazili radość z możliwości dalszej współpracy z serwisem.

Produkcją zajmują się Warner Bros. Animation oraz DC Studios.

Koszmarne Komando – o czym jest serial?

Serial opowiada o losach tajnego zespołu więźniów obdarzonych nadprzyrodzonymi mocami. Ta potworna grupa zostaje zrekrutowana do wykonywania ściśle tajnych, ekstremalnie niebezpiecznych misji. Kiedy wszystkie inne środki zawodzą, do akcji wkraczają członkowie Koszmarnego Komando.