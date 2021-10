James Bond - ranking najlepszych złoczyńców. Agencie 007, bój się

Fot. Materiały prasowe

James Bond to postać kultowa. Genialny szpieg znany jako agent 007, którego odgrywało wielu utalentowanych aktorów, takich jak Daniel Craig czy Sean Connery. W swojej filmowej karierze musiał stawić czoła wielu przeciwnikom, którzy nie dawali się przyćmić na ekranie. Poniższy ranking pokaże, którzy z nich przetrwali próbę czasu i byli naprawdę niezapomnianymi złoczyńcami. To też doskonała okazja, by powspominać ulubionych bohaterów tuż przed premierą Nie czas umierać, najnowszej części z franczyzy.

20. Hugo Drax

James Bond - TOP najlepszych złoczyńców filmowych

W Nie czas umierać zobaczymy kolejnego przeciwnika Jamesa Bonda, znanego jako Lyutsifer Safin. Wcieli się w niego Rami Malek. Producentka Barbara Broccoli opisała go jako superzłoczyńcę, który naprawdę zajdzie szpiegowi za skórę. Bardzo możliwe, że po premierze 25. filmu z franczyzy ten ranking nie będzie już wyglądał tak samo. Myślicie, że mamy szansę na kolejnego kultowego antagonistę?

A jak wygląda wasz osobisty ranking przeciwników Jamesa Bonda? Podzielcie się nim w komentarzu.