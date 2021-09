Nowy James Bond - kiedy poznamy następcę Daniela Craiga?

Źródło: materiały prasowe

Kim będzie nowy James Bond? Plotki krążą od miesięcy, a nawet mówiono, że podobno Tom Hardy został wybrany. Nikt jednak nigdy tego nie potwierdził, a nowy komentarz Barbary Broccoli sugeruje, że te pogłoski można włożyć pomiędzy bajki.

Producentka w rozmowie z BBC Radio 4 powiedziała otwarcie, że nie podjęli jeszcze decyzji o tym, kto będzie nowym Jamesem Bondem. Nie mają zamiaru rozpoczynać poszukiwań następcy aż do 2022 roku. Wówczas ten proces ma się rozpocząć i wtedy też poznamy nowego Jamesa Bonda.

- W ogóle o tym nie myślimy. Chcemy, aby Daniel miał czas na świętowanie. Dopiero w przyszłym roku zaczniemy myśleć o przyszłości.

Producenci tak wspominają przekonanie Craiga do bycia następcą Pierce'a Brosnana.

- Widzieliśmy, że się waha, bo wiedział, że to zmieni jego życia i tak w istocie się stało. Ta rola zmieniła jego życie, ale nie zmieniła go. Pozwolił nam w tej serii pokazać emocjonalne życie Bonda, by głębiej nakreślić kompleksowość i konflikty wewnątrz tej postaci.

Na pewno następcą nie zostanie Hugh Jackmana. Tak żartobliwie skomentował to sam Daniel Craig, twierdząc, że Jackman zostanie Bondem po jego trupie.