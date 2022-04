Jim Carrey opowiada nam o Sonic 2: Szybki jak błyskawica [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 prezentuje dalsze losy jednego z najbardziej znanych na całym świecie jeży z serii gier marki SEGA. Głosu po raz kolejny udziela mu komik Ben Schwartz, dla którego ten projekt był spełnieniem dziecięcych marzeń. Do roli Doktora Robotnika wraca także Jim Carrey, co wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ aktor nie przepada za powracaniem do odgrywanych wcześniej postaci. W rozmowie z Dawidem Muszyńskim opowiada co go skłoniło do tej decyzji.

Dowiecie się także czy reżyser Jeff Fowler wyobraża sobie trzecią część bez Jima? Jak rozwój swoich postaci widzą aktorki Tika Sumpter i Natasha Rothwell? No i skąd Jim bierze te tą swoją unikalną energię.

W filmie niebieski jeż Sonic łączy siły z lisem Tailsem, aby powstrzymać Dr Robotnika, który powraca na Ziemię. Za sprawą Knucklesa, członka plemienia Echidna, dowiaduje się o istnieniu Głównego Szmaragdu, który zapewnia wielką moc i zamienia każdą myśl w rzeczywistość. Złoczyńca manipuluje honorowym Knucklesem, aby ten pomógł mu znaleźć artefakt i pozbyć się Sonica.

W obsadzie sequela znaleźli się James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Idris Elba, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey. Jeff Fowler, twórca pierwszej części, powrócił za kamerą, a Pat Casey, Josh Miller i John Whittington napisali scenariusz produkcji.