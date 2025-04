Mafia: The Old Country z datą premiery. Kiedy zagramy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informacja o dacie premiery gry pojawiła się na blogu Steam w poście zapowiadającym panel dyskusyjny podczas wydarzenia PAX East. Co ciekawe, angielska wersja wpisu nie zawierała terminu, jednak inne wersje językowe ujawniły, że Mafia: The Old Country (polski tytuł to Mafia: Dawne Strony) będzie dostępna od 8 sierpnia tego roku, co jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami ujawnienia gry. Wówczas informowano, że premiera planowana jest na lato. Wzmianka o dacie została już usunięta z wpisu twórców na platformie Steam, jednak zrzuty ekranu potwierdzają, że coś takiego się pojawiło

W wersjach językowych, w których pojawiła się data premiery, znalazła się także informacja o możliwości składania zamówień przedpremierowych na PlayStation 5, Xbox Series oraz PC za pośrednictwem platformy Steam. Najprawdopodobniej informacja ta została opublikowana przedwcześnie, a oficjalna data premiery miała zostać ujawniona na początku maja podczas wydarzenia PAX East.

Akcja gry Mafia: Dawne strony rozgrywa się w w 1900 roku, w fikcyjnym miasteczku San Celeste, inspirowanym Sycylią. Gracz wcieli się w Enzo Favarę, a fabuła opowie o jego drodze — od pracy w kopalniach siarki po dołączenie do przestępczego syndykatu Torrisi.