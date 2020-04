Kapitan Tsubasa - QUIZ nie tylko dla pokolenia Polonii 1. Sprawdź się w zabawie!

Kapitan Tsubasa to kultowy serial anime z lat 80., który prawdopodobnie znają wszyscy, którzy dorastali na początku lat 90. To wówczas kanał Polonia 1, jako pierwszy w Polsce, zaczął emisję seriali anime z włoskim dubbingiem i lektorem. To była nowość dla polskiego widza, a do ekranu przyciągano ludzi z różnych grup wiekowych. Młodsi po każdym odcinku chcieli być jak Tsubasa czy Kojiro i wychodzili grać w piłkę i trenować.

Ten fenomen miał wpływ nie tylko na polskiego widza, ale jego skala była globalna. Najwięksi piłkarze na świecie zaczęli grać, ponieważ Tsubasa Ozora, fikcyjna postać rozpaliła w nich pasję do piłki nożnej. Zinedine Zidane, Leo Messi czy Thierry Henry to tylko kilku piłkarzy, którzy otwarcie do tego się przyznawali. Poczytajcie więcej o tym fenomenie i jego wpływie na piłkę nożną na świecie.

Z tego też powodu powstał ten quiz, bo pomimo upływu lat i powstania nowej wersji kultowego anime, fani wciąż oglądają go w telewizji, choćby obecnie na TVP Sport. Czy wiecie wszystko o Tsubasie, Kojiro i ich konflikcie na boisku? Pamiętacie najważniejsze wydarzenia? Sprawdźcie koniecznie, jak dobrze znacie Kapitana Tsubasę! QUIZ ma wysoki poziom trudności!

Kapitan Tsubasa - QUIZ