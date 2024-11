Czym różni się Diuna: Proroctwo od Gry o tron? Aktorki twierdzą, że chodzi o podejście do kobiet

fot. Max

Diuna: Proroctwo niebawem pojawi się w kinach. Z recenzji opublikowanych przez krytyków można wywnioskować, że będzie to kolejna udana produkcja Max i w świecie pełnym czerwi i niebezpiecznej polityki. Wielu fanów na widok zwiastunów stwierdziło, że całość przypomina Grę o tron, ale w kosmosie. Takie porównania padły również w recenzjach krytyków. Inne zdanie na ten temat mają główne gwiazdy produkcji, czyli Olivia Williams i Emily Watson. W rozmowie z ComicBook wskazały na to, co odróżnia Diunę: Proroctwo od Gry o tron:

Wydaje mi się, że główną różnicą jest to, że w tej historii protagonistkami są kobiety. - mówi Emily Watson. - Jest mnóstwo innych osób, rzecz jasna, ale w samym centrum znajduje się siostrzeństwo. To jest moim zdaniem ciekawe i unikatowe, a wcale nie próbuje robić z tych postaci jakichś feministycznych ikon, bo nimi nie są. Kobiety w naszym serialu nie są tylko dodatkami do mężczyzn. - dodaje Olivia Williams. - To nas odróżnia od Gry o tron.

Diuna: Proroctwo

Diuna: Proroctwo - opis fabuły

Historia serialu toczy się 10 000 lat przed wydarzeniami z kinowego filmu Diuna. Opowiada historię sióstr Valyi i Tuli Harkonnen, które stawiają czoła siłom zagrażającym przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, odpowiadająca również za scenariusz, oraz Anna Foerster, która wyreżyserowała kilka odcinków.

W obsadzie znaleźli się: Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Premiera Diuna: Proroctwo odbędzie się 18 listopada na platformie Max.