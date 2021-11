Koło czasu - zasady świata fantasy z serialu. Wszystko, co musicie wiedzieć

„Koło Czasu obraca się, a Wieki nadchodzą i mijają pozostawiając wspomnienia, które stają się legendą. Legenda staje się mitem, a nawet mit jest już dawno zapomniany, kiedy znowu nadchodzi Wiek, który go zrodził. W jednym z Wieków, zwanym przez niektórych Trzecim Wiekiem, w Górach Mgły podniósł się wiatr. Wiatr ten nie był prawdziwym początkiem. Nie istnieją ani początki, ani zakończenia w obrotach Koła Czasu. Niemniej był to jakiś początek.” - to słowa, które pojawiają się w każdej książce Roberta Jordana. Często są nieco zmienione, ale to charakterystyczny i powracający cytat, wprowadzający do historii.