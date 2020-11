LG Nano91 – telewizor stworzony dla miłośników filmów

Źródło: LG

LG 55NANO91 o jeden z najciekawszych telewizorów z tegorocznej oferty LG, łączący w sobie przystępną cenę oraz technologie z najwyższej półki. Jego zadanie jest proste: ma zamienić nasz domowy salon w miniaturową salę kinową. Projektanci postanowili wycisnąć maksimum możliwości z matrycy IPS i udowodnić, że telewizor w cenie ok. 4000 zł może zapewnić nam najwyższy komfort cyfrowej rozrywki. A pomoże w tym sztuczna inteligencja wyszkolona w automatycznej korekcji obrazu i dźwięku.

Sercem odbiornika jest procesor obrazu Alpha 7 trzeciej generacji wyposażony w technologię AI, która na drodze uczenia maszynowego poznała metody zaawansowanej optymalizacji obrazu. Firma wdrożyła do 55NANO91 tę technologię przede wszystkim z myślą o wykorzystaniu w filmach i serialach, które powstały przed erą 4K i HDR, przez co nie są w stanie w pełni wykorzystać potencjału nowoczesnych matryc.

W przypadku standardowych telewizorów 4K obraz wyświetlanie obrazów zarejestrowanych w niższej rozdzielczości polega na ich prostym rozciągnięciu na całą powierzchnię matrycy. Tu system skalowania działa w odmienny, bardziej wysublimowany sposób. Sztuczna inteligencja skanuje każdą klatkę, analizuje rodzaj wyświetlanych treści, a następnie korzysta z potencjału technologii rozpoznawania obiektów, aby możliwie jak najdokładniej wyostrzyć obraz na podstawie danych zebranych w procesie szkolenia jednostki AI na drodze uczenia maszynowego.

Efekt tego procesu jest więcej niż zadowalający – filmy i seriale nadawane w 1080p nabierają głębi i zdają się wyglądać tak, jakby od początku były nagrywane w wyższej rozdzielczości. Funkcję inteligentnego skalowania docenią zarówno miłośnicy telewizji linearnej, jak i serwisów VoD. Wszak HBO GO nadal nie dystrybuuje filmów w 4K, przez co nie jest w stanie wykorzystać potencjału matryc pracujących w wysokiej rozdzielczości. Procesor od LG wychodzi temu serwisowi z pomocą i automatycznie podbija jakość treści strumieniowanych za pośrednictwem wspomnianej platformy.

Inteligentne skalowanie to jednak tylko jedno z usprawnień, jakie oferuje procesor Alpha 7 Gen 3. Równie istotna może okazać się funkcja rozpoznawania rodzaju wyświetlanego materiału. Telewizor od LG odróżni film fabularny od animacji (w przypadku treści Dolby Vision), gry bądź transmisji sportowej i tak dobierze ustawienia wyświetlania obrazu, aby wyciągnąć z oglądanej produkcji jak najwięcej. Użytkownik nie musi żonglować ustawieniami sprzętu, aby przełączyć tryb pracy telewizora.

Równie przydatny może kazać się zintegrowany czujnik światła, który w czasie rzeczywistym mierzy poziom natężenia światła i w taki sposób dobiera parametry podświetlenia matrycy, aby wyświetlić jak najwierniejsze kolory przy perfekcyjnej jasności. Funkcja okaże się najbardziej przydatna w przypadku salonów o zmiennej charakterystyce świetlnej, w których za dnia jest bardzo jasno, a o zmierzchu panuje głęboki półmrok. Niezależnie od tego, o której porze odpalimy LG 55NANO91, za sprawą automatycznej regulacji jasności obraz będzie zawsze idealny.

Ale nie wszystkie filmy i seriale wymagają takiego inteligentnego wsparcia ze strony odbiornika, ponadto część użytkowników nad wyraz ceni sobie wierność obrazu i nie chce w żaden sposób ingerować w wizję artysty odpowiedzialnego za stworzenie danego dzieła. I tu z pomocą przychodzi funkcja Filmmaker Mode, czyli specjalny tryb dla najbardziej wymagających kinomaniaków.

Po uruchomieniu Filmmaker Mode telewizor deaktywuje wszelkie algorytmy upiększające, aby wyświetlić obraz w taki sposób, w jaki widział go jego reżyser. W tym trybie filmy nie będą w żaden sposób upłynniane i rozciągane, a kolory podkręcane za pomocą wyspecjalizowanych filtrów barwnych. Odbiorca będzie mógł poczuć się tak, jakby siedział przed monitorem referencyjnym, skalibrowanym pod gusta kinowych wyjadaczy.

Sporą rolę w precyzyjnym odwzorowaniu obrazu pełni także sztandarowa technologia NanoCell, czyli warstwa nanocząsteczek, którą powleczono ekran. Jej rola sprowadza się do poszerzenia przestrzeni barwnej na potrzeby wykorzystania HDR, czyli technologii poprawiającej kontrast oraz umożliwiającej odwzorowanie głębokich, żywych kolorów.

W kwestii HDR-u LG oferuje najlepsze rynkowe rozwiązania, czyli światowej klasy standard Dolby Vision. Dzięki niemu kompatybilne filmy dystrybuowane za pośrednictwem serwisów VoD zaskoczą nasz szeroką przestrzenią tonalną – LG 55NANO91 będzie w stanie wyświetlić zarówno nieprzeniknioną czerń, jak i olśniewająco jasną biel, na jednym ujęciu.

Jednak kinowe doświadczenia to nie tylko obraz, to również przestrzenny dźwięk i na tym polu sztuczna inteligencja od LG też ma sporo do powiedzenia. Procesor Alpha 7 Gen 3 automatycznie dostroi brzmienie do gatunku filmu, który oglądamy, aby niskie tony miło dudniły nam podczas seansów akcji, w musicalach każdy instrument grał z najwyższą klarownością, a podczas oglądania programów informacyjnych widz był w stanie wychwycić słowa każdego z dyskutantów.

W uzyskaniu efektu głębi brzmienia pomoże technologia sztucznej inteligencji, która w taki sposób przetworzy ścieżkę audio, aby z dwukanałowych głośników wykrzesać przestrzenny dźwięk. W parametrów brzmieniowych pomoże m.in. funkcja strojenia akustycznego przy wykorzystaniu inteligentnych algorytmów. Po jej aktywacji wystarczy wskazać za pośrednictwem pilota Magic Remote ze zintegrowanym mikrofonem położenie telewizora oraz docelowe miejsce seansu, aby telewizor wyemitował dźwięk kontrolny i automatycznie dostroił brzmienie głośników do pomieszczenia odsłuchowego. Tym samym nawet niedoświadczony użytkownik będzie mógł automatycznie poprawić tor audio, by w pełni wykorzystać potencjał technologii brzmienia przestrzennego Dolby Atmos.

Inteligentny telewizor z 2020 roku nie może oczywiście obejść się bez porządnego systemu operacyjnego, a w tej materii LG 55NANO91 ma sporo do zaoferowania. Oprogramowanie WebOS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości obsługi za pośrednictwem wirtualnego kursora. Pilot Magic Remote działa jak cyfrowy wskaźnik ułatwiający wybieranie interesujących nas elementów. A jeśli wolimy bardziej nowoczesne rozwiązania, możemy aktywować funkcję rozpoznawania mowy – pilot posłuży wówczas w roli mikrofonu zbierającego nasze pytania i komendy. Sztuczna inteligencja zadba o to, aby błyskawicznie wykonać nasze polecenia bądź znleźć odpowiedź na pytania związane np. z obsadą oglądanego filmu.

Do dyspozycji otrzymujemy również szereg najpopularniejszych aplikacji VoD, w tym takie platformy jak Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO GO czy Netflix. A jeśli jesteśmy zapalonymi graczami, z pewnością spodoba nam się możliwość skorzystania ze złącza HDMI 2.1, aby w pełni wykorzystać potencjał konsol dziewiątej generacji do grania w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę.

Sztuczna inteligencja w parze z matrycą 4K IPS to zdaniem LG idealna recepta na sukces w gronie kinomaniaków. Zwłaszcza że telewizor LG z linii NANO91 nie jest przedstawicielem najwyższej półki cenowej i w swojej 55-calowej odsłonie dystrybuowany jest obecnie w cenie ok. 4000 zł. Całkiem nieźle jak na najwyższy model odbiornika 4K w 2020 roku.