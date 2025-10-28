Tylko nie ty - czy Sydney Sweeney i Glen Powell mieli się ku sobie? Aktorka stawia sprawę jasno

Glen Powell i Sydney Sweeney nie mieli romansu, ale to nie przeszkodziło w spekulacjach w trakcie promocji Tylko nie ty. Pomimo ucinania tych plotek aktorka znów została o to zapytana. Z jej wypowiedzi wynika tym razem, że to wina mediów.
Tylko nie ty - brak romansu Sweeney z Powellem
Tak wypowiedziała się w rozmowie z Variety:
W starszym wywiadzie Glen Powell ujawnił, że ich zachowanie podczas promocji po pojawieniu się pierwszych plotek było celowo kierowane w tę stronę, by nakręcić medialną machinę. Aktor twierdził, że to właśnie Sydney Sweeney wpadła na pomysł, by wykorzystać tę sytuację promocyjnie dla filmu.
Sydney Sweeney obecnie promuje swój film Christy, w którym gra prawdziwą postać bokserki. Do tej roli przeszła wielomiesięczne treningi i spektakularną fizyczną metamorfozę.
