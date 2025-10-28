Reklama
Tylko nie ty - czy Sydney Sweeney i Glen Powell mieli się ku sobie? Aktorka stawia sprawę jasno

Podczas trasy promocyjnej komedii romantycznej dla dorosłych Tylko nie ty w sieci huczało od spekulacji, że Glen Powell naprawdę ma romans z Sydney Sweeney. Aktorka w nowym wywiadzie została o to bezpośrednio zapytana i ponownie ucięła plotki.
Adam Siennica
tylko nie ty
Tylko nie ty Sony
Glen Powell i Sydney Sweeney nie mieli romansu, ale to nie przeszkodziło w spekulacjach w trakcie promocji Tylko nie ty. Pomimo ucinania tych plotek aktorka znów została o to zapytana. Z jej wypowiedzi wynika tym razem, że to wina mediów.

Tylko nie ty - brak romansu Sweeney z Powellem

Tak wypowiedziała się w rozmowie z Variety:

– Szczerze mówiąc, prasa sama to stworzyła. Nic tutaj nie było. Po prostu tabloidy i dziennikarze to wymyślili i ciągnęli dalej. Nawet jeśli tylko staliśmy obok siebie, pojawiały się nagłówki: „Byli bardzo blisko siebie!”. Zależy nam z Glenem na sobie i wzajemnie się szanujemy. Uwielbiam być w jego towarzystwie. Po prostu ludzie zobaczyli pięknie dobraną parę.

W starszym wywiadzie Glen Powell ujawnił, że ich zachowanie podczas promocji po pojawieniu się pierwszych plotek było celowo kierowane w tę stronę, by nakręcić medialną machinę. Aktor twierdził, że to właśnie Sydney Sweeney wpadła na pomysł, by wykorzystać tę sytuację promocyjnie dla filmu.

Sydney Sweeney obecnie promuje swój film Christy, w którym gra prawdziwą postać bokserki. Do tej roli przeszła wielomiesięczne treningi i spektakularną fizyczną metamorfozę.

Źródło: Variety.com

Adam Siennica
tylko nie ty
