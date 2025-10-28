Reklama
Disney kończy z Doktorem Who. Co dalej z serialem?

Platforma streamingowa Disney+ nie będzie dalej współtworzyć serialu Doktor Who. To koniec współpracy Disneya z BBC, które wspólnie realizowały dwa sezony serialu z Russellem T. Daviesem za sterami. Jaka przyszłość czeka kultową produkcję?
Adam Siennica
Tagi:  doktor who 
Doktor Who fot. Disney+
Oficjalnie - to koniec współpracy platformy streamingowej Disney+ z BBC nad tworzeniem serialu sci-fi Doktor Who. Po wspólnym stworzeniu dwóch sezonów oraz nadchodzącego spin-offa pod tytułem The War Between the Land and the Sea nie będą jej kontynuować.

Doktor Who - co dalej z serialem?

Wraz z ogłoszeniem rezygnacji Disneya z Doktora Who, BBC potwierdziło, że serial będzie kontynuowany. Powróci w święta Bożego Narodzenia 2026 roku wraz z tradycyjnym odcinkiem świątecznym. Za kamerą ponownie stanie showrunner ostatnich dwóch sezonów, Russell T. Davies. Szczegóły dotyczące kolejnych sezonów zostaną ogłoszone w przyszłości.

– BBC jest nadal zaangażowane w Doktora Who, który wciąż jest jednym z naszych najbardziej ulubionych seriali. Cieszymy się, że Russell T. Davies zgodził się napisać kolejny spektakularny odcinek świąteczny na 2026 rok. Zapewniamy fanów, że Doktor nigdzie się nie wybiera. Ogłosimy plany dotyczące kolejnego sezonu w niedalekiej przyszłości - napisano w oświadczeniu BBC.

Ncuti Gatwa na zdjęciu promującym serial Doktor Whofot. materiały prasowe

Dla fanów śledzących informacje na bieżąco nie jest to nic nowego - od miesięcy pojawiały się plotki o porzuceniu Doktora Who przez Disneya. Powodem miały być słabe wyniki oglądalności. Jednak na mocy dotychczasowej umowy wspomniany spin-off nadal jest współtworzony przez Disneya i będzie miał premierę na platformie.

Disney+ współfinansował projekt, który według Deadline miał budżet 13,3 mln dolarów na odcinek. Ncuti Gatwa zakończył swoją przygodę z tytułową rolą. W scenie regeneracji pojawiła się twarz Billie Piper, która była towarzyszką Doktora granego przez Davida Tennanta. Wizja fabularna na przyszłość nie jest jednak znana.

Źródło: deadline.com

