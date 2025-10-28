Disney kończy z Doktorem Who. Co dalej z serialem?

Oficjalnie - to koniec współpracy platformy streamingowej Disney+ z BBC nad tworzeniem serialu sci-fi Doktor Who. Po wspólnym stworzeniu dwóch sezonów oraz nadchodzącego spin-offa pod tytułem The War Between the Land and the Sea nie będą jej kontynuować.
Doktor Who - co dalej z serialem?
Wraz z ogłoszeniem rezygnacji Disneya z Doktora Who, BBC potwierdziło, że serial będzie kontynuowany. Powróci w święta Bożego Narodzenia 2026 roku wraz z tradycyjnym odcinkiem świątecznym. Za kamerą ponownie stanie showrunner ostatnich dwóch sezonów, Russell T. Davies. Szczegóły dotyczące kolejnych sezonów zostaną ogłoszone w przyszłości.
Dla fanów śledzących informacje na bieżąco nie jest to nic nowego - od miesięcy pojawiały się plotki o porzuceniu Doktora Who przez Disneya. Powodem miały być słabe wyniki oglądalności. Jednak na mocy dotychczasowej umowy wspomniany spin-off nadal jest współtworzony przez Disneya i będzie miał premierę na platformie.
Disney+ współfinansował projekt, który według Deadline miał budżet 13,3 mln dolarów na odcinek. Ncuti Gatwa zakończył swoją przygodę z tytułową rolą. W scenie regeneracji pojawiła się twarz Billie Piper, która była towarzyszką Doktora granego przez Davida Tennanta. Wizja fabularna na przyszłość nie jest jednak znana.
