fot. materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafił zwiastun westernu pod tytułem Frontier Crucible, który jest utrzymany w konwencji thrillera. Reżyserem jest Travis Mills, a jedną z głównych ról gra Armie Hammer, który został zcancelowany przez Hollywood w 2021 roku. Jest to jego pierwsza rola od tamtego czasu, która trafi na ekrany. Światowa premiera została wyznaczona na 5 grudnia 2025 roku (polska data nie jest jeszcze znana).

Frontier Crucible - zwiastun

Nie sposób nie zauważyć, że dystrybutor Well Go USA nie jest raczej pewny, czy chce zwracać uwagę widzów nazwiskiem aktora, którego w samym zwiastunie nie ma zbyt wiele, choć gra jedną z głównych ról.

Frontier Crucible - opis fabuły

Historia skupia się na Merricku Beckfordzie, który musi walczyć o przetrwanie po tym, gdy on i trzech niebezpiecznych zbirów przypadkowo zabili zwiadowcę Apaczów.

Projekt oparty jest na książce Harry’ego Whittingtona z 1961 roku pod tytułem Desert Stake-Out.

Frontier Crucible - obsada

Poza Hammerem na ekranie występują także tacy aktorzy, jak William H. Macy, Thomas Jane, Myles Clohessy, Mary Stickley, Eli Brown, Ryan Masson, Zane Holtz oraz Eddie Spears.

Po raz ostatni widzieliśmy Armiego Hammera w 2022 roku w filmie Śmierć na Nilu, który pojawił się na ekranach po jego zcancelowaniu w wyniku covidowych opóźnień.