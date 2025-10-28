Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Armie Hammer powraca po oskarżeniach. Zwiastun westernu już w sieci

Armie Hammer został zcancelowany przez Hollywood cztery lata temu po poważnych oskarżeniach, które wobec niego ujrzały światło dzienne. W 2025 roku po raz pierwszy widzimy go w nowej roli po tej sytuacji, starającego się odbudować upadłą karierę.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Armie Hammer - Frontier Crucible fot. materiały prasowe
Reklama

Do sieci trafił zwiastun westernu pod tytułem Frontier Crucible, który jest utrzymany w konwencji thrillera. Reżyserem jest Travis Mills, a jedną z głównych ról gra Armie Hammer, który został zcancelowany przez Hollywood w 2021 roku. Jest to jego pierwsza rola od tamtego czasu, która trafi na ekrany. Światowa premiera została wyznaczona na 5 grudnia 2025 roku (polska data nie jest jeszcze znana).

Frontier Crucible - zwiastun

Nie sposób nie zauważyć, że dystrybutor Well Go USA nie jest raczej pewny, czy chce zwracać uwagę widzów nazwiskiem aktora, którego w samym zwiastunie nie ma zbyt wiele, choć gra jedną z głównych ról.

Frontier Crucible - opis fabuły

Historia skupia się na Merricku Beckfordzie, który musi walczyć o przetrwanie po tym, gdy on i trzech niebezpiecznych zbirów przypadkowo zabili zwiadowcę Apaczów.

Projekt oparty jest na książce Harry’ego Whittingtona z 1961 roku pod tytułem Desert Stake-Out.

Frontier Crucible - obsada

Poza Hammerem na ekranie występują także tacy aktorzy, jak William H. Macy, Thomas Jane, Myles Clohessy, Mary Stickley, Eli Brown, Ryan Masson, Zane Holtz oraz Eddie Spears.

Po raz ostatni widzieliśmy Armiego Hammera w 2022 roku w filmie Śmierć na Nilu, który pojawił się na ekranach po jego zcancelowaniu w wyniku covidowych opóźnień.

Źródło: The Hollywood Reporter

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,3

2022
Śmierć na Nilu
Oglądaj TERAZ Śmierć na Nilu Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Tylko nie ty
-

Tylko nie ty - czy Sydney Sweeney i Glen Powell mieli się ku sobie? Aktorka stawia sprawę jasno

2 Śnieżka
-

Rachel Zegler o hejcie po Śnieżce: "Spływa to po mnie jak po kaczce"

3 Doktor Who
-

Disney kończy z Doktorem Who. Co dalej z serialem?

4 1. Sentry
-

Kolejna gwiazda skończyła zdjęcia do Avengers: Doomsady. "Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda?"

5 To: Witajcie w Derry
-
Spoilery

Szokująca premiera To: Witajcie w Derry. Przerażające kulisy; finał to nie cliffhanger

6 Jeszcze bardziej zakręcony piątek
-

Zakręcony piątek 2 online. Wiemy, kiedy premiera w Disney+

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV