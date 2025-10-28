Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kolejna gwiazda skończyła zdjęcia do Avengers: Doomsady. "Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda?"

Lewis Pullman, czyli Sentry z Thunderbolts*, potwierdził w nowej wypowiedzi, że zakończył już zdjęcia do Avengers: Doomsday, ale w razie potrzeby jest gotów do powrotu na plan.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
lewis pullman
1. Sentry fot. Marvel Studios
Reklama

W ostatnim czasie informowano o zakończeniu pierwszych zdjęć do Avengers: Doomsday, wyczekiwanego crossovera Kinowego Uniwersum Marvela, w którym siły połączą herosi z oryginalnego MCU, ale i innych uniwersów, jak na przykład X-Men z filmów Foxa. Prawdopodobnie niebawem usłyszmy też o planowanych dokrętkach, a zatem zdjęciach dodatkowych. Przy blockbusterach takiej skali jest to normalne działanie, które ma na celu poprawienie jakości filmu i wprowadzenie potrzebnych korekt lub scen, na które nie było czasu wcześniej. Nie wszyscy jednak muszą brać w nich udział i wygląda na to, że gwiazda Thunderbolts* nie została na razie powiadomiona o takiej potrzebie.

Mógł zostać gwiazdą Marvela - za straconą szansę wini siebie. Czy to nowy Wolverine?

Lewis Pullman, który w Thunderbolts* zagrał Roberta Reynoldsa, czyli Boba i jego drugie wcielenie - Sentry'ego - w rozmowie z On the Red Carpet przyznał, że wszystko wskazuje na to, że jego przygoda na planie Avengers: Doomsday na razie dobiegła końca:

Z tego, co wiem, to tak [skończyłem swoją porcję zdjęć]. Chyba, że dostanę kolejny telefon. Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda? Ja się tylko dobrze bawię. Jestem przy telefonie i czekam na wezwanie.

Marvel - które postacie uniwersum są najpotężniejsze?

arrow-left 52. Ymir - Król Lodowych Gigantów, najstarszy i najpotężniejszy z nich. Jest nieśmiertelny. Poza niewyobrażalną siłą korzysta również z mocy kriokinezy, która pozwala mu generować zimno – wszystko, czego dotknie, zamienia się w lód. Źródło: Marvel arrow-right
52. Ymir - Król Lodowych Gigantów, najstarszy i najpotężniejszy z nich. Jest nieśmiertelny. Poza niewyobrażalną siłą korzysta również z mocy kriokinezy, która pozwala mu generować zimno – wszystko, czego dotknie, zamienia się w lód.
51. Epoka – Córka Eona, wszechwiedząca Strażniczka Kosmicznej Świadomości. Jest niewyobrażalnie inteligentna, nieśmiertelna, potrafi generować olbrzymie pola energetyczne. W skali trwania wszechświata wciąż należy traktować ją jako dziecko.
50. Annihilus - Wyglądający jak owad władca Strefy Negatywnej. Wraz ze swoją armią dokonał inwazji na naszą planetę – całe zdarzenie, znane jako Fala Anihilacji, zniszczyło ogromne obszary galaktyki. Annihilus dysponuje Panelem Kosmicznej Kontroli, który pozwala mu wykorzystywać olbrzymie pokłady energii.
49. Wielki Ewolucjonista - Geniusz nauk ścisłych, który przez badania genetyczne zyskał nadludzką siłę fizyczną i umiejętności psioniczne o niemożliwej do opisania skali. Potrafi manipulować energią i materią, posiada także cały szereg nowoczesnych urządzeń i gadżetów.
48. Chthon - Jeden ze starszych bogów uniwersum, władca wszystkich demonów. To on powołał do istnienia czarownice, wilkołaki i wampiry. Niektórzy widzą w nim odpowiednika diabła z religii judeochrześcijańskich.
47. Niszczyciel - Obdarzony mistycznymi właściwościami twór, który Odyn stworzył do walki z niebiańskimi istotami. Jego zbroja wykonana jest z metalu trwalszego niż wibranium, adamantium czy uru, w dodatku została ona napełniona częścią mocy bogów – ten fakt uczynił Niszczyciela niemal wszechpotężnym. Jest nieśmiertelny, potrafi latać, a jego siła fizyczna jest tak ogromna, że nie sposób jej zmierzyć w ludzkich kategoriach.
46. Korvac - Pochodzący z XXXI wieku Michael Korvac, który wszedł w posiadanie tajemniczej mocy ze świata Galactusa. Podróżował przez czas, siejąc zniszczenie w każdym zakątku wszechświata.
45. Abraxas - Symbol zniszczenia we wszechświecie, zrodzony najprawdopodobniej po podziale pierwszego uniwersum na multiwersum. Wszechpotężny kosmiczny byt, który swego czasu zabijał każdą wersję Galactusa w coraz to nowszych wymiarach.
44. Tyran - Żyjąca maszyna stworzona przez Galactusa, swego czasu obdarzona podobną skalą mocy. Jego siła fizyczna jest jedną z największych w uniwersum; Tyran wchłania także energię i kontroluje każdą możliwą technologię. W jednej z historii niszczył galaktyki jedna po drugiej.
43. Szalony Jim Jaspers - Niemalże wszechmocny mutant, który potrafił dowolnie zmieniać rzeczywistość. Zabił prawie wszystkich superbohaterów na swojej Ziemi – ostatecznie pokonano go poprzez zniszczenie całego uniwersum.
42. Ultron - Stworzony początkowo jako program komputerowy robot, który zbuntował się przeciwko swoim twórcom i całej ludzkości. Nadludzko silny i wytrzymały, potrafi latać, kontrolować umysły i manipulować wspomnieniami. Jego największą bronią jest jednak niewyobrażalna inteligencja i umiejętność przejmowania kontroli nad otaczającymi go technologiami – w tym siecią komputerową całej kuli ziemskiej.
41. Gladiator - Kallark, dawny pretorianin Gwardii Cesarskiej imperium Shi’ar. Po przemianie w Gladiatora stał się nieśmiertelny i niemal niezniszczalny. Jego siła fizyczna jest jedną z największych w całym uniwersum – postać ta jednym uderzeniem potrafi niszczyć całe planety. Na uwagę zasługuje także jego nadludzka prędkość i generowanie promieni ciepła, które swoją temperaturą palą skórę Hulka.
40. Arcymistrz - Jego komiksowa wersja jest znacznie potężniejsza niż ta znana z MCU. Grandmaster należy do Starszych Wszechświata – jest więc jedną z najstarszych istot w uniwersum, obdarzoną całym spektrum kosmicznych mocy ze zmienianiem rzeczywistości na czele.
39. Ultimate Nullifier - W niektórych komiksach obdarzone świadomością urządzenie, które daje jego posiadaczowi wszechpotężną moc. Dość powiedzieć, że dzięki niemu można wymazać całe linie czasowe i rzeczywistości.
38. Eon - Jedna z pierwszych istot uniwersum; wszechpotężny byt, który przydzielał role dla Wieczności, Nieskończoności, Śmierci i Zapomnienia.
37. Vishanti - Trzy byty zjednoczone w ramach jednego, które od początku istnienia wszechświata stoją na straży ziemskiego wymiaru. To Vishanti odpowiada za stworzenie tronu dla Najwyższych Magów – jego moce porównywane są z boskimi.
36. Doktor Doom - Władca Latverii, jedna z najinteligentniejszych postaci uniwersum. Posiada kombinezon naszpikowany nowoczesną technologią, korzysta także z magii. Potrafi podróżować w czasie, manipulować energią i materią czy wchłaniać moc przeciwnika. Ewoluuje jako istota, zamieniając się w jeszcze potężniejsze wersje samego siebie.
35. Kosmiczna Istota - Wszechpotężny byt, mający być odpowiedzią na pytanie o sens życia. Po spotkaniu z Reedem Richardsem powołał do istnienia całą rzeczywistość.
34. In-Betweener - Sługa sił Panów Porządku i Chaosu. Wszechpotężny byt potrafiący przenosić energię i materię pomiędzy różnymi rzeczywistościami. Posiada katalog mocy niemal dokładnie taki sam jak w przypadku Galactusa – jest także uznawany za przeciwieństwo Pożeracza Światów.
33. Ego, Żyjąca Planeta - Jeden z przedstawicieli rasy Celestian, uznający sam siebie za najinteligentniejszą istotę w całym wszechświecie. Potrafi dowolnie manipulować rzeczywistością, jest także niepodzielnym królem swojej planety – na niej nie mogą go pokonać nawet kosmiczne byty.
32. Molecule Man - Owen Reece swoje zdolności zdobył w wyniku napromieniowania, co pozwoliło mu dowolnie manipulować cząsteczkami – prawdopodobnie żadna istota żywa nie jest w stanie zmieniać energii i materii w taki sposób, jak Molecule Man.
31. Amatsu-Mikaboshi - Mające swoje korzenie w japońskiej mitologii starożytne bóstwo, odkryte w mrocznej otchłani przez bogów szintoizmu, Izanagiego i Izanamiego. Starszy niż Odyn i Zeus – tego drugiego pokonał dwa razy, będąc blisko przejęcia władzy nad całym Olimpem (przybierając ciało Zeusa powalił także samego Galactusa). Jego najpotężniejszą mocą jest wchłanianie całego wszechświata; swego czasu opanował w ten sposób 98,76% uniwersum.
30. Mefisto - Bóg kłamstwa, potężny demon, który za pomocą magicznych mocy więzi i torturuje dusze w przypominającym piekło wymiarze.
29. Uatu - Członek wszechpotężnej rasy Strażników, który od początku istnienia wszechświata ma stać na jego straży. Potrafi dowolnie zmieniać rzeczywistość i manipulować czasem i energią – jego moce mają boski wymiar.
28. Black Bolt - Lider Inhumans. Posiada niewyobrażalną siłę fizyczną, jednak jego największą bronią jest głos – najcichszy szept niszczy miasta, krzyk zaś całe planety. W niektórych komiksach Black Bolt potrafił także manipulować energią i materią, mogąc dowolnie je zmieniać.
27. Cyttorak - Demoniczna istota funkcjonująca w świecie znanym jako Purpurowy Kosmos. Jest najpotężniejszą istotą w multiwersum jeśli idzie o korzystanie z magicznych mocy; w swoim wymiarze nikt nie jest w stanie dorównać mu potęgą – swego czasu to tutaj uwięził Galactusa.
26. Surtur - Demon Ognia, który w trakcie Ragnaroku miał zniszczyć cały Asgard za pomocą swojego miecza. Jego siła, szybkość i wytrzymałość znacznie przewyższają moce Thora, w dodatku potrafi on manipulować energią i materią. Niektórzy mawiają, że drzemie w nim siła tysiąca wybuchających gwiazd.
25. Apocalypse - Jeden z pierwszych mutantów, wierzący w to, że w uniwersum powinny istnieć tylko najsilniejsze istoty. Jego ciało jest hybrydą związków organicznych i potężnej technologii Celestian. Poza nadludzką siłą fizyczną potrafi dowolnie zmieniać swój kształt, posiada także zdolności telepatyczne i telekinetyczne. Dzięki swojej zbroi emituje również wiązki energii o ogromnej mocy.
24. Zeus - Najpotężniejszy z bogów Olimpu, jak również najpotężniejsza istota w swoim wymiarze.
23. Sentry - Najsilniejszy z Avengers (był swego czasu członkiem drużyny) w zestawieniu. Posiada moc miliona eksplodujących Słońc, jest geniuszem, dysponuje zdolnościami psionicznymi, manipuluje energią. Jego największą słabością jest jednak niestabilność psychiczna.
22. Onslaught - Byt zrodzony z połączonych świadomości Profesora X i Magneto – posiada wszystkie ich moce zwiększone do maksymalnego poziomu, w tym zdolność manipulowania rzeczywistością. Jest przy tym niewiarygodnie silny i inteligentny.
21. Hulk - O mocy Zielonego Goliata wiecie niemal wszystko, ale nie wszyscy z Was zdają sobie sprawę, że Hulk jednym susem jest w stanie skoczyć z Ziemi na Marsa, a jeden z wszechwiedzących robotów obliczył, że wytrzymałość Hulka miałaby 10-krotnie przewyższać wytrzymałość Thora.
20. Thor - bóg burzy i piorunów, jeden z dwóch stałych członków Avengers w rankingu.
19. Silver Surfer - Herold Galactusa. Wchłania energię, manipuluje materią, jest niewyobrażalnie silny fizycznie i kontroluje cztery ziemskie żywioły. Swego czasu był w stanie walczyć jak równy z równym z Galactusem.
18. Thanos - Jedna z najinteligentniejszych postaci w uniwersum, której siła fizyczna jest niezmierzona. Dość powiedzieć, że w niektórych komiksach potrafił on niszczyć całe planety za pomocą jednego uderzenia. Nieprzypadkowo to właśnie on był w stanie udźwignąć potęgę wszystkich Kamieni Nieskończoności jednocześnie.
17. Dormammu - Władca Mrocznego Wymiaru, posiadający cały szereg kosmicznych i magicznych mocy. Jest omnipotentny i przynajmniej w swoim świecie wszechobecny.
16. Odyn - Wszechojciec Asgardu, bóg, będący najpotężniejszą istotą w swoim wymiarze.
15. Kapitan Universe - Fizyczna manifestacja jedności mocy we wszechświecie. Jest wszechpotężny, ale do zademonstrowania swojej siły potrzebuje ciała gospodarza.
14. Nemezis - Kosmiczny byt mający początkowo pełnić rolę istoty życia. Wszystko wskazuje na to, że walcząca z poczuciem samotności Nemezis stworzyła Klejnoty Nieskończoności.
13. Magus - Mroczne alter ego Adama Warlocka, które swego czasu poznało wszystkie tajemnice życia i śmierci. Przeniesiony do przeszłości z łatwością pokonał Thanosa, posiada także szereg kosmicznych zdolności – w tym wchłanianie jakiejkolwiek energii życiowej.
12. Celestianie - Starożytna kosmiczna rasa, której członkowie posiadają niemalże boskie zdolności – to oni są stwórcami życia na Ziemi, eksperymentowali również genetycznie z innymi istotami, powołując do istnienia Przedwiecznych i Dewiantów.
11. Kronos - Pokojowo nastawiony członek Przedwiecznych, który po śmierci brata Uranosa został władcą ziemskiej grupy swojej rasy. Symbolizuje czas, dzięki czemu może przenikać do dusz wszystkich istot – żywych i umarłych. Jego moc porównywana jest z tą Galactusa, lecz Kronos przewyższa inteligencją prawdopodobnie wszystkie żywe istoty w multiwersum.
10. Galactus - Ostatni ocalały z uniwersum, które istniało przed wszechświatem funkcjonującym obecnie. Pożeracz światów, który potrafi jednocześnie stwarzać życie i planety. Jego moce mają boski wymiar; nie wiemy także, jak Galactus naprawdę wygląda – jego komiksowy wizerunek ma być tylko projekcją ludzkiego umysłu.
9. Beyonder - Młody członek wszechpotężnej kosmicznej rasy Beyonders, jest ucieleśnieniem wymiaru znanego jako Beyond-Realm. Potrafi niszczyć całe uniwersa w jednym momencie i przejmować kontrolę umysłową nad wszystkimi żyjącymi istotami jednocześnie. To on w serii „Tajne wojny” stworzył Świat Bitewny, w którym herosi i złoczyńcy mieli się mierzyć w nigdy niekończących się pojedynkach.
8. Zapomnienie - Fizyczna manifestacja nicości, brat Śmierci. Reprezentuje koniec każdego istnienia. Może dowolnie zmieniać rzeczywistość i pojawiać się w wybranym przez siebie okresie czy wymiarze.
7. Nieskończoność - Siostra Wieczności, istnieje jednocześnie w każdym zakątku uniwersum, potrafiąc dowolnie zmieniać rzeczywistość. Thanos stwierdził kiedyś, że Nieskończoność jest silniejsza od Lorda Chaosu i Pana Porządku razem wziętych.
6. Moc Phoenixa - Narodzona z kosmicznej pustki siła, uznawana za symbol wszystkich nienarodzonych jeszcze istot. Potrafi pojawić się na dowolnym odcinku czasoprzestrzeni, przechodząc także pomiędzy wymiarami. Jej kosmiczne moce wydawały się nieograniczone aż do momentu, gdy moc Phoenixa zatrzymał jeden z Iron Fistów.
5. Śmierć - Miłość Thanosa, razem z Zapomnieniem stanowiąca przeciwwagę dla Wieczności i Nieskończoności – Śmierć symbolizuje zniszczenie i destrukcję. Posiada cały szereg kosmicznych mocy, funkcjonując jednocześnie poza życiem i śmiercią.
4. Wieczność - brat bliźniak Nieskończoności, który razem z nią reprezentuje czas i przestrzeń w multiwersum. Jest wszechmocny i nieśmiertelny, potrafi dowolnie manipulować czasem, przestrzenią, materią, energią i magią. Po zniszczeniu naszej planety zmienił rzeczywistość tak, jakby do tego wydarzenia nigdy nie doszło. Swego czasu łatwo pokonał także Śmierć.
3. Fulcrum - Niektórzy wierzą, że jest on albo manifestacją obecności, albo przeciwwagą dla stwórcy całego multiwersum, One-Above All. Jest tak potężny, że swego czasu stał on się bóstwem dla Celestian i Hordy. Co ciekawe, to także postać mająca symbolizować legendarnego twórcę komiksów, Jacka Kirby’ego.
2. Living Tribunal - Herold One-Above All stojący na straży równowagi w całym multiwersum. Ma moc niszczenia całych planet i powoływania do życia gwiazd poprzez wybuchy supernowych. Jest potężniejszy niż Thanos uzbrojony w Rękawicę Nieskończoności.
1. One-Above All - Stwórca całego życia w multiwersum i poza jego granicami, w świecie Marvela mający być symbolem boga z religii monoteistycznych. Jego moce zupełnie wymykają się ludzkiemu pojmowaniu; byt ten funkcjonuje poza czasem i rzeczywistością, mogąc ukazywać się niektórym bohaterom (jak np. Spider-Manowi w jednej z historii). To także jedyna istota w uniwersum, której wszechmoc nie została nigdy zakwestionowana.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
lewis pullman
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Thunderbolts* Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Doktor Who
-

Disney kończy z Doktorem Who. Co dalej z serialem?

2 To: Witajcie w Derry
-
Spoilery

Szokująca premiera To: Witajcie w Derry. Przerażające kulisy; finał to nie cliffhanger

3 Jeszcze bardziej zakręcony piątek
-

Zakręcony piątek 2 online. Wiemy, kiedy premiera w Disney+

4 One Piece: sezon 2
-

Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu One Piece. Nowy plakat i zdjęcia z hitu Netflixa

5 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Netflix - listopad należy do Stranger Things. Samurajowie, potwór i inne nowości

6 A House of Dynamite - zdjęcia
-

Pentagon ma problem z filmem Dom pełen dynamitu. Za dużo fikcji?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV