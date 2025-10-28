Kolejna gwiazda skończyła zdjęcia do Avengers: Doomsady. "Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda?"

fot. Marvel Studios

W ostatnim czasie informowano o zakończeniu pierwszych zdjęć do Avengers: Doomsday, wyczekiwanego crossovera Kinowego Uniwersum Marvela, w którym siły połączą herosi z oryginalnego MCU, ale i innych uniwersów, jak na przykład X-Men z filmów Foxa. Prawdopodobnie niebawem usłyszmy też o planowanych dokrętkach, a zatem zdjęciach dodatkowych. Przy blockbusterach takiej skali jest to normalne działanie, które ma na celu poprawienie jakości filmu i wprowadzenie potrzebnych korekt lub scen, na które nie było czasu wcześniej. Nie wszyscy jednak muszą brać w nich udział i wygląda na to, że gwiazda Thunderbolts* nie została na razie powiadomiona o takiej potrzebie.

Lewis Pullman, który w Thunderbolts* zagrał Roberta Reynoldsa, czyli Boba i jego drugie wcielenie - Sentry'ego - w rozmowie z On the Red Carpet przyznał, że wszystko wskazuje na to, że jego przygoda na planie Avengers: Doomsday na razie dobiegła końca:

Z tego, co wiem, to tak [skończyłem swoją porcję zdjęć]. Chyba, że dostanę kolejny telefon. Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda? Ja się tylko dobrze bawię. Jestem przy telefonie i czekam na wezwanie.

