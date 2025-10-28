fot. Disney

Zagraniczne wydanie magazynu Glamour przeprowadziło obszerny wywiad z Rachel Zegler, czyli gwiazdą filmu Śnieżka. W rozmowie poruszono kwestię hejtu na jej osobę, który wybuchł w mediach społecznościowych wokół premiery adaptacji animacji Disneya. Obok skrajnego hejtu sam film spotkał się z dużą, merytoryczną krytyką dziennikarzy oraz widzów, a także odniósł spektakularną klapę finansową, więc nie było tu zbyt wielu pozytywnych sytuacji.

Rachel Zegler o hejcie

- Szczerze mówiąc, spływa to po mnie jak po kaczce. Musimy znormalizować fakt, że nasze serca nie mają granic. Panuje jakaś wizja, że osoby publiczne nie mogą mieć własnych przemyśleń i emocji, ponieważ jesteśmy jak papierowe lalki dla większości ludzi.

Zapytano ją, co pozwala jej zachować spokój w obliczu sytuacji w sieci.

- Moja miłość do pracy. Przychodziłam każdego dnia i wykonywałam swoją pracę. Nikt mi tego nigdy nie odbierze. Podczas tego projektu poznałam przyjaciół na całe życie. Taki rodzaj rodziny nie znika przez dyskusje w internecie.

W rozmowie podkreśliła, że uwielbia Śnieżkę i to, jakim filmem jest ta produkcja. Całe doświadczenie wspomina raczej pozytywnie.

Śnieżka jest dostępna w Disney+.