Zagraniczne wydanie magazynu Glamour przeprowadziło obszerny wywiad z Rachel Zegler, czyli gwiazdą filmu Śnieżka. W rozmowie poruszono kwestię hejtu na jej osobę, który wybuchł w mediach społecznościowych wokół premiery adaptacji animacji Disneya. Obok skrajnego hejtu sam film spotkał się z dużą, merytoryczną krytyką dziennikarzy oraz widzów, a także odniósł spektakularną klapę finansową, więc nie było tu zbyt wielu pozytywnych sytuacji.
Rachel Zegler o hejcie
Zapytano ją, co pozwala jej zachować spokój w obliczu sytuacji w sieci.
W rozmowie podkreśliła, że uwielbia Śnieżkę i to, jakim filmem jest ta produkcja. Całe doświadczenie wspomina raczej pozytywnie.
Śnieżka jest dostępna w Disney+.
Źródło: comicbookmovie.com