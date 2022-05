Majówka z Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?

foto. naEKRANIE.pl

Przygotowaliśmy dla was listę kilku nowych produkcji i jednego klasyku, które naszym zdaniem warto nadrobić na Polsat Box Go podczas majówki. W dużej mierze są to tytuły, które z jakiś powodów ominęły nasze kina lub były oryginalnie stworzone z myślą o małym ekranie. Nie znaczy to wcale, że są gorsze. Streaming ostatnio przejmuje wiele projektów, które pierwotnie były realizowane z myślą o kinie. Na liście znajdziecie chociażby najnowszy film reżysera Barry'ego Levinsona, twórcę kultowego Rain Mana czy Good Morning, Vietnam.

Film w reżyserii Fernando León de Aranoa pokazuje jak daleko posunie się Blanco (Javier Bardem), charyzmatyczny właściciel rodzinnej fabryki, aby otrzymać lokalną nagrodę dla najlepszego biznesu? Presja, by wszystko było idealnie, zderza się z nieprzewidzianymi wybrykami ze strony szukającego zemsty zwolnionego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów! Aby dopiąć swego, wyrachowany dobry szef bez skrupułów wtrąca się w życie prywatne swoich pracowników i przekracza wszelkie dopuszczalne granice, nieświadomie uruchamiając wybuchową reakcję łańcuchową prowadzącą do niewyobrażalnych konsekwencji. Szef Roku to przenikliwe studium charakterów, a równocześnie przesiąknięta kąśliwym humorem satyra społeczna na środowisko pracy.

Demaskator opowiada o Travisie Blocku (Liam Neeson), który żyje i walczy w cieniu. Jest on rządowym 'fixerem', czyli człowiekiem naprawiającym problematyczne dla rządu sytuacje. Kiedy Block odkrywa tajny program szefa FBI, Robinsona, okazuje się, że agencja zabija zwykłych obywateli z nieznanych przyczyn. Block razem z dziennikarką chce rozwiązać sprawę, ale gdy życie jego córki i wnuczki jest zagrożone, musi on wyruszyć im na ratunek. Celem jest uratowanie tych, których kocha i przy okazji odkupienie dawnych grzechów.

Najemnik

James Harper (Chris Pine) nagle zwolniony z sił specjalnych USA postanawia wesprzeć swoją rodzinę. Ale musi dołączyć do prywatnej organizacji kontraktowej wraz ze swoim najlepszym przyjacielem (Ben Foster) i pod dowództwem kolegi weterana (Kiefer Sutherland). Podczas tajnej misji za granicą Harper musi unikać tych, którzy próbują go zabić, by potem móc wrócić do domu.

Film w reżyserii Barry'ego Levinsona opowiada o Harrym Haftie (Ben Foster), bokserze, który w czasie II wojnie światowej walczył o przetrwanie ze współwięźniami w obozach koncentracyjnych. Po wojnie nawiedzany przez wspomnienia i poczucie winy, próbuje wykorzystać głośne walki z legendami boksu, takimi jak Rocky Marciano, jako sposób na ponowne odnalezienie swojej pierwszej miłości.

Klasyk wśród polskich seriali komediowych, który nawet źle się nie starzeje. A przez niektórzy widzowie określają go mianem produkcji kultowej. Serial opowiada o Motorniczym tramwaju Karolu Krawczyku (Cezary Żak) i pracującym w miejskiej kanalizacji Tadeuszu Noreku (Artur Barciś). Obaj panowie święcie wierzą, że wszystko co najlepsze mają ciągle przed sobą. Mimo kłopotów są nieuleczalnymi optymistami. Nie ustają w poszukiwaniu sposobów na zarobienie fortuny, co prowadzi do różnych perypetii. Obaj są infantylni, lekko nierozgarnięci, niezamożni lecz uczciwi. Ich żony: Alina Krawczyk (Agnieszka Pilaszewska) i Danuta Norek (Dorota Chotecka) wprawdzie twardo stąpają po ziemi, ale nie są w stanie powstrzymać mężów przed kolejnymi szaleństwami. Karol mimo przeciwności stara się realizować swoje różne "genialne pomysły".