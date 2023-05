Mario - ranking najlepszych gier, które NIE SĄ platformówkami. Piłka nożna, RPG i... "horror"

fot. Nintendo

Mario to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów gier w historii i prawdziwa legenda nie tylko konsol Nintendo, ale i całej branży. Ten sympatyczny, wąsaty hydraulik kojarzony jest przede wszystkim z platformówkami, bo to one cieszą się największą popularnością, ale regularnie zdarza mu się brać udział także w innych produkcjach. Na rynku znaleźć można mnóstwo spin-offów i tytułów, w których zaliczał on gościnne występy i bardzo często okazywały się one czymś naprawdę grywalnym i wartym uwagi!

W poniższej galerii postanowiliśmy skupić się właśnie na tym i przedstawić Wam najlepsze gry z Mario, które nie są platformówkami. Zestawienie jest bardzo zróżnicowane, bo znajdziecie tam między innymi wyścigi, piłkę nożną, (prawie) survival-horror, a nawet... jRPG w stylu klasycznych odsłon serii Final Fantasy!

Przypominamy również, że już 26 maja do polskich kin trafi Super Mario Bros, w którym będziecie mogli zobaczyć znanych i lubianych bohaterów w nowej odsłonie. Pokazy przedpremierowe odbędą się w najbliższy weekend, 20 i 21 maja.

Mario - najlepsze gry, które nie są platformówkami