Megogo - 10 seriali, które musisz zobaczyć na platformie

Jakiś czas temu w Polsce wystartowała nowa platforma streamingowa. Megogo oferuje wiele kanałów telewizyjnych, filmów i seriali. Z serwisu można korzystać po wykupieniu subskrypcji. Obecnie trwa promocja, w której standardowy pakiet – Optymalny – kosztuje jedynie 3 zł za 14 dni. Później cena wyniesie 14,99 zł/miesiąc, jeśli wykupimy go na 24 miesiące. W tym pakiecie zyskuje się dostęp do 97 kanałów telewizyjnych, ponad 2000 tysięcy filmów w Full HD bez reklam, katalogu filmów i seriali premium oraz dodatkowych funkcji, takich jak pauza, przewijanie i kontrola rodzicielska.

Ogromnym atutem jest też to, że część transmisji jest archiwizowana aż do 7 dni, dzięki czemu będziecie mogli obejrzeć przegapiony program.

Drugi pakiet – Maksymalny – zawiera wszystko to, co znajdziemy w pakiecie optymalnym. Oprócz tego oferuje większą liczbę kanałów (nie 97, a 124!) – także tych premium, czyli CBS Europa, Sundance, Canal+Sport5, teleTOON+ czy BBC Earth. Obejmuje również dostęp do kanałów erotycznych Erox i Penthouse Passion.

W Megogo istnieje również możliwość wypożyczenia i zakupu filmów. Poza tym jest też opcja obejrzenia seriali w ramach subskrypcji. Poniżej propozycja 10 seriali reprezentujących różne gatunki, które znajdziemy w ofercie Megogo.

Anomalia

Po rozwodzie utalentowana neurochirurg Valerie Rosier wraca do rodzinnego miasteczka w Alpach z synem Lucasem. Dostaje posadę w klinice, w której pracuje także jej dawny mentor – Wasserman. Tu zaczynają się krzyżować tajemnicze wydarzenia, tragedie i uzdrowicielskie moce...

fot. Megogo

Jack i London

W tej komedii kryminalnej Wlad Szewczuk, młody prawnik mieszkający w Londynie, próbuje ustalić, kto i dlaczego doprowadził do niesłusznego uwięzienia jego brata Leonida. W tym śledztwie jedynym sojusznikiem i pomocnikiem Wlada będzie pies Jack, z którym – jak twierdzi sam główny bohater – można porozmawiać.

fot. Megogo

Zabójczy klan

Komedia kryminalna, w której siostry Goethal pragną odbudować między sobą dawną bliskość. Ma im w tym pomóc zabójstwo szwagra, Jeana Claude'a. Niestety z czasem sieć intryg, kłamstw i nieufności bardzo się rozrasta.

fot. Megogo

Przygody młodego Voltaire'a

Pasjonatów filozofii może zainteresować dramat historyczny przedstawiający historię utalentowanego filozofa Woltera. To poszukiwacz przygód, zwolennik sprawiedliwości i kochanek.

fot. Megogo

Plut

Plut został skazany za przestępstwo, którego nie popełnił. W końcu wychodzi z więzienia, ale ściga go były wspólnik, chcący się dowiedzieć, gdzie są ukryte pieniądze z przestępstwa. Główny bohater, dzięki pomocy przyjaciela Andrieja, zostaje kijowskim policjantem.

fot. Megogo

Alfa

W tym thrillerze kryminalnym Adam, makler giełdowy, dowiaduje się o śmierci ojca. Postanawia poznać przeszłość zmarłego i wraz z dawnymi przyjaciółmi zagłębia się w świat przestępczości. Podczas pogrzebu wpada na swojego starszego brata, który został policjantem.

fot. Megogo

Dwóch i pół

Fani tego klasyka mogą wrócić do samych początków historii Charliego, Alana i Jake'a Harperów. W ofercie platformy dostępne są pierwsze sezony serialu.

fot. CBS

Nowy świat

Miłość, strata, a także problemy XVII-wiecznej Anglii i Ameryki to codzienność bohaterów, którzy walczą o lepszą przyszłość dla swoich krajów. W roli banity Abe, zakochanego w arystokratce Agnes, występuje Jamie Dornan.

fot. Megogo

Mała matura 1947

W dramacie historycznym śledzimy losy rodziny, która opuszcza Lwów i przenosi się do Krakowa. Czternastoletni Ludwik zaprzyjaźnia się z Markiem – bohaterem, który zakłada podziemną organizację przeciwstawiającą się komunistom po tym, gdy jego ojciec zostaje uwięziony pod zarzutem szpiegostwa.

fot. Materiały prasowe TVP

Aniołek

To serial, który zmusza do myślenia! Przedstawia historię porzuconego chłopca, który pewnego dnia postanawia uciec z domu dziecka. Chce wybrać się do stolicy i odnaleźć swoją matkę, dlatego decyduje się na podróż autostopem i pociągami.