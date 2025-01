Wicked nie przeszkodziła premiera online w USA. Wielkie pieniądze z kin i VOD

fot. Universal Pictures

Wicked to bez dwóch zdań jeden z największych hitów 2024 roku. W chwili pisania tego tekstu produkcja z Cynthią Erivo i Arianą Grande zebrała w ogólnoświatowym box office 683 mln dolarów, co pobiło wszelkie dotychczasowe filmowe adaptacje broadwayowskich musicalów. Mimo tego Universal Pictures zdecydował się na premierę VOD, gdy produkcja nadal święci triumfy w kinach. Amerykanie mogli kupić domową wersję filmu już 31 grudnia 2024 roku.

W tym przypadku nie okazało się to jednak krzywdzące dla samej produkcji, która nie tylko świetnie zarabia w kinach, ale zbiera wielkie pieniądze ze sprzedaży VOD. Jak informuje The Hollywood Reporter, Wicked do tej pory uzyskało w ciągu jednego tygodnia aż 70 mln dolarów za sprzedaż VOD na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

