Megogo – międzynarodowy serwis streamingowy już jest na polskim rynku. Sprawdźcie, jakie filmy subskrybenci znajdą w ofercie

Megogo to ukraińska platforma powstała w 2011 roku. Serwis działa już w 14 krajach i w tym roku pojawił się również w Polsce. W ofercie Megogo znajduje się olbrzymia liczba kanałów telewizyjnych, które można wykupić w dwóch pakietach - optymalnym (96 kanałów) i maksymalnym (123 kanały). W ofercie Megogo znajduje się również 21 bezpłatnych kanałów. Dodatkowo platforma oferuje możliwość wypożyczania i zakupów filmów. Dotyczy to największych hitów kinowych takich jak najnowsze filmy Disneya czy produkcje dystrybuowane przez Monolith Films, Media Squad, Gutek Film.

Wiele filmów jest dostępnych w ramach abonamentu i to nimi zajmiemy się w poniższym zestawieniu. Po wykupieniu jednego z pakietów, oprócz telewizji online dostajemy dostęp do wielkiej ilości filmów. Co prawda nie są to gorące nowości, ale i tak warto się nimi zainteresować. To właśnie w Megogo znajdziemy filmy z cyklu John Wick, świetnie nakręcone 1917 czy przerażające Midsommar. W biały dzień. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą listą - na pewno każdy znajdzie w Megogo coś dla siebie.

Megogo - przegląd najciekawszych filmów dostępnych w subskrypcji

John Wick