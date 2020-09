Millie Bobby Brown i Helena Bonham Carter o filmie Enola Holmes. Obejrzyj nasz wywiad wideo

fot. Netflix

Millie Bobby Brown jako tytułowa Enola Holmes zachwyciła świat. Aktorka udowodniła, że potrafi stworzyć postać, która pociągnie cały film. Helena Bonham Carter to doświadczona aktorka, która wcieliła się w matkę Enoli. Obie odgrywają ważne role w nowej przygodowej superprodukcji i to właśnie to jest tematem wywiadu.

Nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z aktorkami, by pomówić o filmie. Odpowiadają na kilka pytań, a w pewnym momencie zasadniczo kradną wywiad gawędząc na temat pomiędzy sobą.

Zobaczcie sami:

Przypomnijmy, że wcześniej publikowaliśmy nasz wywiad z Henrym Cavillem. Obejrzyjcie koniecznie.