naEKRANIE i Samsung polecają na święta

Źródło: Samsung

W mijającym roku linia Galaxy rozszerzyła się o szereg ciekawych urządzeń. Zobaczyliśmy kilka innowacyjnych smartfonów, smartwathche i tabletyoraz udoskonalone słuchawki douszne. Jak przystało na urządzenia Samsung, opracowano je w taki sposób, aby z jednej strony przykuwały wzrok swoim eleganckim wyglądem, z drugiej zaś zapewniały wysoką funkcjonalność dzięki ścisłej integracji w ramach jednego ekosystemu. Jeśli masz wśród bliskich kogoś, kto na co dzień używa urządzenia z linii Galaxy, może warto obdarować go prezentem, który rozszerzy jego możliwości?

W poniższym zestawieniu prezentujemy kilka pomysłów na prezenty z ekosystemu Samsung Galaxy. Znajdziesz tu m.in. smartwatch, który pozwoli słuchać ulubionej muzyki, kiedy nie masz pod ręką smartfonu, tablet synchronizujący się ze smartfonem, czy słuchawki ładowane bezprzewodowo za pośrednictwem funkcji PowerShare znanej z najnowszych smartfonów firmy Samsung.

Samsung Galaxy Watch3

Samsung Galaxy Watch3

W 2020 roku Samsung powrócił do pomysłu inteligentnych zegarków wyposażonych w charakterystyczny obrotowy pierścień. To nietuzinkowe rozwiązanie nie tylko wyróżnia Galaxy Watch3 na tle konkurencji, ma także bardzo praktyczne zastosowanie – pierścień poprawia komfort obsługi urządzenia, przyspieszając dostęp do najważniejszych funkcji.

Galaxy Watch3 sprawdzi się zarówno w roli nadgarstkowego trenera, jak i urządzenia rozszerzającego możliwości mobilnych gadżetów. Zmierzy nasycenie krwi tlenem podczas wykonywania jednego ze 120 domowych programów treningowych, będzie monitorować jakość snu, udzieli rad dotyczących ćwiczeń biegowych i pozwoli skorzystać z funkcji detekcji upadku.

Samsung Galaxy Watch3 sprawdzi się także jako w pełni niezależne urządzenie. Model z modułem LTE na pokładzie pozwoli odbierać połączenia, SMS-y i korzystać z muzycznych serwisów streamingowych nawet wtedy, kiedy nie mamy pod ręką smartfonu. Galaxy Watch3 dostępny jest w dwóch rozmiarach (41 mm oraz 43 mm) i trzech wersjach stylistycznych, z kopertą w kolorze różowego złota, czarną oraz srebrną.

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live

Nowe bezprzewodowe douszne słuchawki z linii Galaxy przykuwają wzrok nietuzinkowym, fasolkowym kształtem. Oryginalna forma ma zagwarantować, że idealnie dopasują się do kształtu uszu i nie wysuną się z nich nawet podczas intensywnego treningu. Wnętrze prezentuje się równie interesująco – Galaxy Buds Live powstały we współpracy z inżynierami z firmy AKG, którzy zadbali o to, aby zapewniły brzmienie o dużej klarowności i zadowalającej głębi.

Słuchawki wyposażono również w technologię aktywnej redukcji szumów tłumiącej dźwięki otoczenia, zaś trzy zintegrowane mikrofony mają ułatwić prowadzenie rozmów.

Galaxy Buds Live stworzono głównie z myślą o miłośnikach muzyki, dlatego pozwolą błyskawicznie, za pośrednictwem jednego gestu, połączyć się z serwisem streamingowym . Na jednym ładowaniu przepracują do 6 godzin, a etui ładujące wydłuży ich maksymalną żywotność do 21 godzin. Podobnie jak poprzednie słuchawki z tej linii, można ładować je za pośrednictwem funkcji PowerShare, pobierając energię bezprzewodowo z telefonów z serii Galaxy kompatybilnych z technologią WPC Qi.

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

To najnowszy smartfon w portfolio Samsung, który oferuje najbardziej cenione przez fanów Galaxy funkcje w przystępnej cenie. Galaxy S20 FE 5G wyposażony został w 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-O osadzony w obudowie z kolorowego, odpornego (norma IP 68) tworzywa. Podobnie jak starsi bracia, pozwala korzystać ze zmiennej częstotliwości odświeżania ekranu. 120-hercowy panel doskonale sprawdzi się w parze z grami mobilnymi.

Tym, co z pewnością przykuje uwagę osób obdarowanych tym sprzętem, jest układ optyczny. Galaxy S20 FE 5G wyposażono w trzy wszechstronne aparaty. Do dyspozycji otrzymamy obiektyw główny o rozdzielczości 12 MP, aparat szerokokątny 12 MP oraz teleobiektyw 8 MP pozwalający korzystać z potrójnego zoomu optycznego. Świetnie prezentuje się także aparat do selfie pracujący przy rozdzielczości 32 MP.

Projektanci odpowiedzialni za ten model zadbali o to, aby był jak najbardziej wszechstronny, dlatego znajdziemy w nim wydajną baterię o pojemności 4500 mAh z funkcją inteligentnego oszczędzania energii oraz 128 GB przestrzeni na dane. W sprzedaży dostępny jest model z modułem 5G, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał sieci nowej generacji.

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7+

Najlepszy tablet z linii Galaxy dostępny na rynku w 2020 roku. Sprzęt wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus wsparty 6 GB pamięci RAM oraz baterią o pojemności 10090 mAh. Taka konfiguracja ma być gwarancją, że Galaxy Tab S7+ poradzi sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami i będzie pracował przez wiele godzin bez przerwy. Sprawdzi się zarówno do obsługi serwisów VoD, mobilnych aplikacji graficznych, jak i wymagających gier. Za sprawą szybkiego modułu Wi-Fi 6 oraz 5G tablet pozwoli w pełni cieszyć się graniem za pośrednictwem chmurowych platform gamingowych. Dzięki nim odpalimy na tym sprzęcie nawet najbardziej wymagające tytuły pecetowe i konsolowe.

Miłośnicy filmów powinni docenić panel sAMOLED, który pozwoli wiernie odtworzyć charakterystykę barwną ulubionych filmów i seriali. W poprawie doznań audiowizualnych pomoże także technologia Dolby Atmos, która za sprawą czterech głośników zaprojektowanych przez AKG pozwoli odtworzyć głębokie, przestrzenne brzmienie.

Tablet sprzedawany jest w parze z ulepszonym rysikiem S Pen o poprawionym parametrze opóźnienia. Nowy rysik błyskawicznie reaguje na ruch nadgarstka, ułatwiając zarówno wprowadzanie odręcznych notatek, jak i rysowanie w oprogramowaniu graficznym. W ujarzmieniu potencjału S Pena pomoże aplikacja dla rysowników Clip Studio Paint preinstalowana na urządzeniu wraz z darmowym 6-miesięcznym abonamentem.