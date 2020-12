naEKRANIE poleca prezenty na święta: gadżety dla filmomaniaków

Źródło: Star Wars, Sonos, EMP, Pioneer

Świat filmów i seriali potrafi wciągnąć na dobre. Jeśli masz w gronie najbliższych kogoś, kto z wypiekami na twarzy śledzi kolejne odcinki The Crown, uwielbia kino akcji bądź po prostu spędza długie godziny przed telewizorem – przejrzyj tę garść upominków z filmowym sznytem.

Oczywiście najlepsze prezenty dla filmo- i serialomaniaków to te, które odnoszą się bezpośrednio do ulubionych produkcji, ale na rynku nie brakuje także gadżetów o bardziej uniwersalnym charakterze. Czegoś, co ucieszy nawet największych malkontentów. Projektor na długie filmowe wieczory? Przystawka telewizyjna, która zmieni stary telewizor w inteligentny? A może figurka z najbardziej uwielbianą postacią ostatnich kilku miesięcy?

Źródło: Pioneer

Pioneer SDA-RP100

Jest mały, poręczny i gotowy do tego, aby urządzić seans filmowy z prawdziwego zdarzenia gdzie tylko zechcesz. Przenośny projektor Pioneer SDA-RP100 wyświetli obraz o przekątnej nawet do 3 metrów; oglądanie ulubionych filmów i seriali w 120-calowym rozmiarze będzie czystą przyjemnością.

To sprzęt wprost stworzony dla podróżników, gdyż wyposażono go w akumulator o pojemności 16000 mAh oraz zintegrowane głośniki. Dzięki nim można urządzić seans w dowolnym miejscu, wystarczy tylko ustawić projektor przed płaską powierzchnią i zacząć oglądanie. Pioneer pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android, dlatego możemy zainstalować na nim popularne aplikacje VoD. Wymarzony prezent dla tych, którzy już nie mogą doczekać się postpandemicznych wakacji w plenerze.

Cena: 2779 zł

Nvidia Shield TV Pro 2019

Nvidia Shield TV

Ta dość kosztowna przystawka telewizyjna to coś więcej niż prosty dongle, który dodaje odrobinę inteligencji do przestarzałego odbiornika. Shield jest prawdopodobnie najlepszym pudełkiem z Androidem dostępnym na rynku i choć powstał głównie z myślą o graczach, dzięki Androidowi TV doskonale sprawdzi się w parze ze starszymi telewizorami, zamieniając je w prawdziwie multimedialne centrum domowej rozrywki. System Google działa na nim doskonale, pilot wyposażono w zintegrowany mikrofon do wydawania poleceń głosowych, a w zasobach Sklepu Play znajdziemy wszystkie najpopularniejsze aplikacje filmowe. Przystawka w podstawowej wersji jest tak mała, że bez problemu zmieści się za telewizorem bądź do kieszeni, jeśli zechcemy zabrać ją ze sobą do znajomych bądź na urlop.

Nie zapominajmy jednak o jej gamingowej twarzy – dzięki zintegrowanemu serwisowi GeForce NOW będziemy mogli wykorzystać ją w roli konsoli do gier AAA odpalanych z chmury.

A jeśli szukasz czegoś tańszego, może skusi cię Xiaomi Mi Box S 4K za 249 zł. Co prawda nie jest tak wszechstronny jak Shield, ale równie dobrze radzi sobie z odtwarzaniem treści 4K.

Cena: od 749 zł

Źródło: zdrap.to

100 filmów, które odmieniły kino

Szukasz czegoś prostego? Drobnego upominku, który z pewnością spodoba się obdarowanej osobie? Postaw na jedną z popularnych zdrapek ściennych. Zasady "obsługi" tego plakatu są proste - umieszczono na nim hity światowego kina, które każdy kinoman powinien znać. Jeśli ktoś obejrzy daną produkcję - zdrapuje jej pole. Cała zabawa polega na odsłonięciu wszystkich obrazków i zapoznaniu się z klasyką kinematografii. Ta konkretna zdrapka pochodzi od zdrap.to, ale w sieci i sklepach z gadżetami nie brakuje podobnych list od innych dystrybutorów.

Cena: 80 zł

Figurka interaktywna Baby Yoda

Figurka interaktywna Baby Yoda

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć najbardziej urokliwego kosmity ostatnich miesięcy. Baby Yoda w błyskawicznym tempie podbił serca miłośników sagi Gwiezdnych wojen i w tym roku jest gotów, aby zawitać w naszych domach. Ta licencjonowana zabawka z bohaterem serialu The Mandalorian jest jak Furby dla gwiezdnowojennych fanów. Chichocze, gaworzy, trzepocze uszami i chrapie, kiedy uda nam się ją uśpić. W zestawie z figurką znajdziemy także zabawkowy mandaloriański wisiorek. Baby Yoda rozczuli zarówno młodych, jak i starych fanów sagi.

Cena: 339 zł

Sonos Arc

Superpłaskie telewizory wyświetlają piękny obraz, ale nawet topowe modele mają jedną, dość poważną wadę – ze względu na swoją konstrukcję nie są w stanie wydobyć z siebie głębokiego dźwięku. W ich wnętrzu jest po prostu zbyt mało przestrzeni, aby porządnie rozbujać niskie tony. Problem rozwiąże zakup soundbara, a ten od Sonosa mimo iż nie jest najtańszą propozycją dostępną na rynku, to kusi świetną reprodukcją dźwięku i szeregiem inteligentnych rozwiązań. Można obsługiwać go za pomocą poleceń głosowych bądź poprzez aplikację mobilną. Obsłuży popularne serwisy muzyczne, zoptymalizuje brzmienie do akustyki pomieszczenia i pozwoli skorzystać z technologii Dolby Atmos.

Cena: 3899 zł

Bluza z kapturem The Mandalorian - The Child

Bluza z kapturem The Mandalorian - The Child

Jeśli zabawka z Baby Yodą wydaje się nieco zbyt dziecinnym prezentem dla twoich bliskich, ale wiesz, że zakochali się w tym bohaterze, może warto pomyśleć nad zakupem bluzy z wielkimi, zielonymi uszami? Taki nietuzinkowy, licencjonowany gadżet znajdziemy w sklepie EMP. Dwukolorowa bluza na pierwszy rzut oka może wyglądać dość niepozornie, ale wystarczy zaciągnąć na głowę kaptur, a wszyscy wokół od razu dowiedzą się o naszym uwielbieniu do Baby Yody. Miłym akcentem jest subtelna wszywka na rękawie z podobizną tego uroczego bohatera.

Cena: 302 zł