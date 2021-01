Najciekawsze filmy science fiction i fantasy 2021 roku

Warner Bros

Rok 2020 z powodu pandemii nie rozpieścił nas pod względem premier kinowych. Dlatego praktycznie wszystkie wielkie widowiska zaplanowane w tym czasie zostały przeniesione na 2021 rok. Przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych filmów z gatunków science fiction i fantasy, które, miejmy nadzieję, zadebiutują w naszym kraju w kolejnych 12 miesiącach. Wśród nich znajdziecie interesujące projekty, które powinny już mieć swoją premierę w tym roku, oraz świetnie zapowiadające się produkcje od początku planowane na 2021 rok.

Na liście między innymi coś dla fanów wielkich, epickich widowisk, mniejszych, kameralnych filmów z podanych wyżej gatunków, książkowych adaptacji i rewizjonistycznych wersji klasycznych opowieści. Nie znajdziecie tutaj produkcji superbohaterskich i animacji, które doczekają się osobnego zestawienia.

Więcej o premierach VOD znajdziecie na stronie naekranie.vod.pl.

Filmy science fiction i fantasy 2021 roku

Film science fiction od scenarzysty nowego Batmana. Akcja produkcji dzieje się w świecie ogarniętym pandemią, która powoduje, że ludzie tracą pamięć. Film opowiada o parze, która walczy o to, aby wirus nie wymazał historii ich miłości.

Obsada: Olivia Cooke, Jack O'Connell, Soko i Raul Castillo.

Premiera na świecie: 5 lutego

Adaptacja popularnej powieści science fiction autorstwa Patricka Nessa. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Wszystkie kobiety zostały zabite przez tajemniczą zarazę, a pozostali przy życiu mężczyźni mogą słyszeć swoje myśli w strumieniu obrazów, słów i dźwięków, zwanych Szumem. To wprowadza chaos do społeczeństwa, co próbuje wykorzystać pewna rasa obcych. Jedynym, który może powstrzymać zagładę, jest młody Todd Hewitt. Na swojej drodze jednak nieoczekiwanie spotyka tajemniczą dziewczynę, która może być kluczem do rozwiązania problemu.

Obsada: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter, i David Oyelowo.

Premiera na świecie: 5 marca

Nowa adaptacja kultowej serii gier wideo, za którą odpowiada między innymi James Wan piastujący stanowisko producenta. W filmie wojownicy z całego globu staną do boju w tytułowym turnieju sztuk walki na śmierć i życie, którego stawką są losy świata.

Obsada: Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Lewis Tan, Chin Han i Hiroyuki Sanada.

Premiera na świecie: 16 kwietnia

Warner Bros

Film science fiction w reżyserii Miguela Sapochnika, który odpowiadał między innymi za Bitwę Bękartów z Gry o tron. Produkcja opowiada o chorym naukowcu, ostatnim człowieku na Ziemi, który buduje androida, aby towarzyszył mu i jego psu w podróży po Ameryce.

Obsada: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Laura Harrier, Skeet Ulrich oraz Samira Wiley.

Premiera na świecie: 16 kwietnia

Źródło: materiały prasowe

Produkcja opowiadająca o starciu dwóch tytułowych, kultowych potworów popkultury. W filmie w nowym świecie, w którym ludzie i monstra koegzystują, organizacja Monarch przewodzi ku pomyślnej przyszłości u boku Tytanów, utrzymując ludzkość w ryzach. Pojawiają się jednak rywalizujące frakcje o nikczemnych planach, chcące manipulować Tytanami. Dochodzi do wojny, a całe życie na planecie jest zagrożone. Tymczasem na Wyspie Czaszki nietypowa aktywność sejsmiczna przykuwa uwagę Godzilli i Konga.

Obsada: Alexander Skarsgård , Millie Bobby Brown , Rebecca Hall ,Brian Tyree Henry , Shun Oguri , Eiza González , Jessica Henwick , Julian Dennison , Kyle Chandler i Demián Bichir.

Premiera na świecie: 21 maja

fot. materiały prasowe